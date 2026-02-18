PSOE-A critica que el PP-A mantiene "metida en un cajón" la iniciativa legislativa de las 'mareas blancas' sobre sanidad

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, en una foto de archivo. - PSOE-A

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha criticado este miércoles que el PP-A tiene "metida en un cajón" la iniciativa legislativa popular (ILP) promovida por las 'mareas blancas' en defensa del sistema sanitario público con el apoyo de la firma de "más de 56.000 andaluces", mientras los 'populares' "no tienen empacho" en tramitar por urgencia y "correr todo lo que pueden" para sacar adelante otras normativas.

Así lo ha indicado la portavoz parlamentaria socialista durante la reunión de la Junta de Portavoces que ha fijado el orden del día de la sesión plenaria que se celebrará la próxima semana, en la que la también vicesecretaria general del PSOE-A ha trasladado el "malestar" de su grupo por la no inclusión en dicho pleno del debate de esta ILP.

María Márquez ha sostenido que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el PP-A demuestran así que "engañaban" cuando votaron a favor de la tramitación de esta ILP para debatir en el Parlamento andaluz sobre el "grave deterioro de la sanidad andaluza en los últimos años".

La representante del PSOE-A ha denunciado que Moreno y el PP "desprecian" a las más de 56.000 personas que rubricaron la ILP "con el rodillo de su mayoría absoluta", y ha defendido que estos andaluces "no merecen esta falta de respeto".

María Márquez ha exigido a Moreno y al PP que hagan un "ejercicio de responsabilidad" a favor de miles de personas que "han hecho el esfuerzo de recoger firmas" en torno a las 'mareas blancas' y "acepten de una vez acelerar la tramitación de la ILP en defensa de la sanidad pública".