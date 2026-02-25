El PSOE critica el "recorte de 7,5 millones" del Plan Diputación Invierte frente a la "dotación de 31 millones" en 2022

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, atiende a los medios en Palma del Río. - PSOE

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha criticado en Palma del Río "el recorte que el Gobierno de Salvador Fuentes (PP) ha infligido al Plan 'Diputación Invierte', de 7,5 millones de euros con respecto al pasado año", lo que "dejaría este programa en diez millones, lejos de la dotación que el anterior gobierno socialista daba al 'Plan Invierte' en 2022, de 31 millones".

Según ha indicado el PSOE en una nota, Morales, junto al secretario general del PSOE de Palma del Río, Carlos Muñoz, y la diputada provincial socialista Rocío Moyano, ha expuesto que Palma del Río "perdería cerca de 100.000 euros con el recorte propuesto, una de las causas, además, de que el PSOE haya rechazado negociar el Presupuesto de la Diputación para el año en curso".

"Son ya 55 días los que llevamos sin Presupuesto debido a la falta de diálogo de Salvador Fuentes con el resto de los grupos políticos", ha reprochado Morales, que ha reclamado que la Diputación "vuelva a la senda del diálogo y la negociación para sacar adelante unas cuentas que dinamicen la economía y que sean capaz de llevar recursos a los ayuntamientos y a los colectivos".

Entre las condiciones para negociar, el PSOE plantea "la ampliación de fondos del Plan 'Diputación Invierte' para igualar la cuantía del pasado año, de 17,5 millones, y poder incrementarla con los remanentes de la corporación", un plan que ha tildado de "vital para los ayuntamientos porque los alcaldes tienen autonomía para repartir esas inversiones en función de lo que consideren prioritario en sus municipios". "El voto del PSOE no es gratis ni en blanco si no es para apoyar a los ayuntamientos, a los colectivos y a la ciudadanía", ha apuntado.

"Parece que al PP le interesa más trasladarle el déficit de las empresas públicas a los vecinos a través de una subida de tarifas de agua y basura que en sentarse a negociar un presupuesto bueno para la provincia", ha reseñado Morales, que ha indicado que la cuantía del Presupuesto de la Diputación ha crecido este año "en 50 millones gracias a los 23 millones más transferidos por el Gobierno de España y los 17 restantes de ayuda a domicilio".

Por último, el portavoz socalista ha criticado "la política de reparto de ayudas a colectivos por parte del Gobierno del PP de Salvador Fuentes, a dedo y sin concurrencia competitiva". Al respecto, ha afirmado que "a Fuentes se le llena la boca hablando de solidaridad, pero se ha negado en banda a subvencionar a la Hermandad de Donantes de Sangre de la provincia de Córdoba con 10.000 euros. Muchas medallas para otras entidades que le hagan palmas y le rían las gracias, pero cero euros para este colectivo", ha lamentado.

"IMPLICACIÓN URGENTE DE LA DIPUTACIÓN"

Por su parte, el secretario general del PSOE de Palma del Río, Carlos Muñoz, ha agradecido la respuesta "ágil, coordinada y en unidad del Gobierno de España con la participación de la Junta a los desafíos meteorológicos y las crecidas de los ríos Guadalquivir y Genil tras el tren de borrascas sufrido en la Vega del Guadalquivir", por lo que ha pedido la "implicación urgente y activa del Gobierno de la Diputación de Córdoba para que aporte ayudas necesarias que lleguen a los vecinos que han sufrido el temporal".

"Es fundamental que la Diputación se sume a este programa de ayuda coordinado", ha insistido el secretario general del PSOE local, que ha agregado que "no vamos a aceptar regresiones ni recortes por la falta de negociación del PP". Frente a ello, ha asegurado que el PSOE "pone la mano tendida y su capacidad de diálogo para quitar del Presupuesto recortes escondidos y camuflados", ha apostillado Muñoz.