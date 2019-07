PSOE critica "el retraso injustificado" en la apertura del Hospital de Cazorla (Jaén)

Publicado 15/07/2019 14:54:43 CET

JAÉN, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora del grupo parlamentario socialista de Jaén, Ángeles Férriz, ha criticado "el retraso injustificado" en la apertura del Hospital de Cazorla y el incumplimiento de la promesa de la Junta de Andalucía de abrirlo en el mes de mayo.

"Clama al cielo lo que PP y Ciudadanos están haciendo con la comarca de Cazorla. A esto se le llama tomadura de pelo y engaño masivo. Éste es el cambio a peor que han traído las derechas a Andalucía", ha dicho Férriz en un comunicado después de que la semana pasada el consejero de Salud "siguiera dando largas en sede parlamentaria" sobre la fecha de apertura del centro.

La parlamentaria ha recordado que el Hospital de Cazorla es un proyecto del anterior Gobierno socialista que quedó ejecutado en la pasada legislatura a falta de mínimos trámites para su puesta en marcha. "El Hospital podía haber empezado a funcionar en marzo. Pero llegaron PP y Ciudadanos y lo retrasaron, llegando a anunciar entonces públicamente que abriría sus puertas en mayo. Y aquí estamos, acercándonos al mes de agosto y con el hospital cerrado a cal y canto", ha dicho la dirigente socialista.

Férriz ha tachado de "comprensible" el enfado y el malestar existente no sólo entre los alcaldes de la comarca de la Sierra de Cazorla, sino entre los casi 30.000 habitantes que "están esperando a que PP y Ciudadanos se decidan de una vez a poner en funcionamiento el hospital".

"Los vecinos de la comarca están sufriendo la irresponsabilidad o la incompetencia de la Junta de derechas: no abren el hospital o por capricho político o por torpeza. En cualquiera de los casos, no tienen excusa ni justificación", ha señalado.

Férriz ha recordado que el anterior Gobierno socialista dejó la planificación de apertura "perfectamente preparada", con una cronología que se iniciaba en marzo y que se desarrollaría progresivamente en un plazo de diez meses hasta su funcionamiento total al cien por cien, empezando primero por la apertura de consultas externas y pruebas diagnósticas, después hospitalización y urgencias, y por último, los quirófanos.

La responsable ha indicado que no le causa ninguna sorpresa lo que está ocurriendo, porque "está claro que PP y Ciudadanos no son precisamente los mayores defensores de la sanidad pública y ya han dicho públicamente que no van a apostar por los hospitales comarcales".