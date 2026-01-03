PSOE-A critica "ridiculez" y "desprecio" de Moreno a los mayores tras subir "apenas 46 céntimos" pensión no contributiva

El secretario de Servicios Sociales, Mayores y Diversidad Funcional del PSOE-A, José Luis Ruiz Espejo, en una imagen de archivo. - PSOE-A

SEVILLA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Servicios Sociales, Mayores y Diversidad Funcional del PSOE-A, José Luis Ruiz Espejo, ha criticado este sábado que la subida del 3% acordada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para el complemento autonómico de las Pensiones No Contributivas (PNC) "supone una ridiculez y un desprecio absoluto a las personas mayores andaluzas que perciben las pensiones más bajas del sistema".

Así lo ha expresado Ruiz Espejo en una nota, en la que ha criticado la medida aprobada para este año, al detallar que "este incremento eleva la cuantía anual de 186,45 euros a 192,04 euros, es decir, 5,6 euros más al año". "Esta subida supone apenas 46 céntimos al mes de incremento de este complemento autonómico", ha dicho Ruiz Espejo, quien considera esta cifra "irrelevante" para las arcas públicas --apenas 500.000 euros de coste global-- pero "absolutamente insuficiente para quienes apenas llegan a fin de mes".

El portavoz socialista ha lamentado que esta cuantía "sigue siendo de las más bajas de entre todas las comunidades autónomas, consolidando el desprecio a los mayores andaluces por parte del Ejecutivo del PP".

Así, ha recordado que el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla "rechazó incluso una enmienda que el Grupo Parlamentario Socialista presentó al presupuesto andaluz para 2026 con 18 millones de euros para duplicar este complemento autonómico y al menos establecerlo en torno a la media" del resto de territorios.

En este sentido, Ruiz Espejo ha querido evidenciar "el contraste entre la gestión autonómica y la nacional". "Mientras la Junta aplica esta subida mínima, el Gobierno de España de Pedro Sánchez ha aumentado estas pensiones un 11,4%", ha apostillado.

Esta diferencia, ha advertido el socialista, "comparada con el 3% que lo sube el Gobierno de Andalucía, desde luego deja clara cuál es la sensibilidad de un gobierno y de otro para con los mayores y para con los pensionistas".

"El Gobierno de España ha establecido esta pensión en un mínimo de 628 euros mensuales y ahora vemos cómo el Gobierno de Andalucía, para todo el año, establece un complemento de apenas 192 euros", ha reprochado.

Para el responsable socialista, esta situación confirma "la insensibilidad del Gobierno de Andalucía con los más desfavorecidos, con los más vulnerables, en este caso con los pensionistas que tienen las pensiones más bajas del sistema".

Finalmente, Ruiz Espejo ha garantizado que "desde el PSOE de Andalucía vamos a seguir reclamando el incremento de este complemento autonómico, que se atienda a las propuestas que hemos presentado y, desde luego, que se les dé más dignidad a las personas mayores".