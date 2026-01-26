El PSOE defiende en Córdoba la conversión de locales comerciales en viviendas, pero no de uso turístico

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González. - PSOE

CÓRDOBA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González, ha defendido este lunes que la conversión de los locales comerciales en viviendas en la ciudad "sólo tiene sentido para dar respuesta al problema real de acceso a la vivienda en Córdoba", por lo que ha planteado que "no podemos permitir que se pierdan locales comerciales para que sean viviendas de uso turístico".

Es más, según ha informado el PSOE en una nota, ha agregado que, "si aceptamos ese cambio de uso, debe ser para aumentar el parque de vivienda habitual en la ciudad, ayudar a contener los precios y garantizar que las familias pueden vivir aquí en lugar de auspiciar el enriquecimiento de unos pocos".

González ha informado que el PSOE propondrá esta iniciativa en la próxima Comisión de Licencias de Urbanismo, para modificar la regulación que permite convertir locales comerciales en viviendas. "La propuesta que llevaremos desde el Grupo Municipal Socialista es clara. En la regulación existente que permite esta conversión debe incorporarse una limitación explícita para que estas nuevas viviendas nunca puedan destinarse a viviendas de uso turístico".

"Tenemos que ser perfectamente francos. Hemos conocido recientemente que la propia Comisión de Licencias de Urbanismo va a otorgar permisos para dos nuevos edificios de apartamentos turísticos en el centro de Córdoba. Edificios completos que se retiran del mercado de la vivienda residencial, como solución a familias que demandan vivienda en Córdoba", según ha lamentado la edil socialista.

A juicio de González, "se pone de manifiesto una contradicción entre lo existente y lo que queremos, que es aumentar el parque de vivienda disponible para residentes y bajar los precios del alquiler, y la dirección real de las políticas urbanísticas que se están aplicando por parte del PP en nuestra ciudad".

Tras haber recalcado que el mercado de la vivienda en Córdoba "está tensionado" y que "la presión sobre las familias es cada vez más intensa, con precios que no se corresponden con los ingresos reales de quienes viven y trabajan aquí", Mamen González ha urgido a que el gobierno municipal del PP "actúe con firmeza ante la evidencia de que la conversión de locales en viviendas y la proliferación de apartamentos turísticos va en sentido contrario a los intereses de la ciudadanía".

Así, ha detallado que en 2025 hubo 175 licencias de conversión en viviendas de locales comerciales, el número más alto desde que se permite este tipo de operaciones, por lo que ha considerado que la transformación de locales comerciales al uso turístico "contribuye a agravar las tensiones en determinadas zonas, como sucede en el centro histórico".

"Nuestra propuesta no se limita a permitir la conversión de locales comerciales en viviendas. Vamos más allá, porque sólo aceptaremos esa transformación si tiene un efecto social claro y positivo, el de incrementar la oferta de viviendas disponibles en alquiler para residentes, contribuir al descenso de los precios y garantizar el derecho a la vivienda de las familias cordobesas", ha subrayado.

Por eso, el PSOE quiere "la inclusión de una cláusula en la normativa municipal que impida de forma explícita que las viviendas resultantes de la conversión de locales comerciales puedan ser utilizadas como viviendas de uso turístico. Es el momento de que el urbanismo y las licencias municipales se pongan al servicio de las personas, y no de los mercados turísticos o las dinámicas especulativas", ha concluido.