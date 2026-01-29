PSOE-A defiende que las reivindicaciones de agricultores son "justas" y respeta sus protestas por el acuerdo UE-Mercosur

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 29 de enero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha trasladado este jueves su "máximo respeto a las protestas" convocadas por organizaciones agrarias contra el reciente acuerdo de libre comercio firmado entre la Unión Europea (UE) y los países de Mercosur --Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil--, y ha defendido que "las reivindicaciones" del sector primario "siempre son justas".

Son ideas que ha trasladado la representante socialista en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, y en respuesta a preguntas de los periodistas sobre las movilizaciones convocadas este jueves en todas las capitales andaluzas salvo en Sevilla por las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias contra dicho tratado comercial.

Ángeles Férriz ha sostenido que "cuando un sector tan importante como el agrícola se manifiesta en Andalucía, hay que escucharlo", y hay que "escuchar las reivindicaciones que hace el sector agrícola de nuestra tierra".

"Es lo que hemos hecho siempre, desde luego, desde el Partido Socialista", según ha agregado la portavoz adjunta, quien ha apostillado que le "preocupa que haya partidos que aprovechen cualquier protesta o reivindicación en el sector agrícola para desinformar o para intentar rentabilizar esas protestas".

En esa línea, ha comentado que "hay partidos en los que la coherencia no les ha rozado ni un pelo", y algunos como el PP que "aquí dicen una cosa y en Bruselas votan y dicen otra", algo que "es para hacérselo mirar", según ha advertido.

En todo caso, Ángeles Férriz ha concluido defendiendo que las "reivindicaciones" del sector agrícola "siempre son justas", así como que "hay que estar al lado del campo andaluz, como hemos estado siempre en el Partido Socialista", y en ese punto ha concluido reivindicando "con mucho orgullo" que ha sido dicho partido "el que más ha hecho por el campo en todos estos años de Gobierno en España y cuando hemos gobernado en Andalucía", según ha remachado.