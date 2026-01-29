PSOE defiende que en la zona de los Puentes de Jaén "la mejor medida de seguridad es la prevención"

Archivo - José Manuel Higueras, en una foto de archivo. - PSOE - Archivo

JAÉN 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha defendido en que las zonas residenciales de los Puentes, en Jaén capital, ""la mejor medida de seguridad es la prevención", algo que según los socialistas "al señor González Romo y al PP se les olvidó hacer".

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, José Manuel Higueras, ha indicado en un comunicado que con el PP en el Ayuntamiento la limpieza de los cauces de los Puentes "no se habría hecho y la zona habría corrido una suerte muy distinta tras el paso de las borrascas Joseph y Kristin por la capital".

Higueras ha valorado la gestión del temporal que ha hecho el equipo de gobierno del Consistorio y ha aplauddo "el trabajo sin descanso" del personal, voluntarios y la colaboración ciudadana, "comprensiva con la situación".

Ha afirmado que las cosas habrían sido muy distintas "con el PP en la Alcaldía, ya que durante 18 meses no fueron capaces a pesar de la insistencia y las advertencias de riesgo de los vecinos de la zona, de acometer una limpieza preventiva de los cauces que redujera el impacto de una crecida de los ríos en caso de temporales como los que estamos viviendo".

En este punto, ha puesto el acento en que "tuvo que ser Julio Millán quien se hiciera cargo con celeridad a su llegada al Ayuntamiento la limpieza de la zona tras 18 meses de inactividad y parálisis de Agustín González Romo como alcalde del PP, el mismo que ha estado año y medio cerrando la puerta a las peticiones de los vecinos y cruzado de brazos para garantizar la seguridad".

Higueras ha lamentado que el PP "se haya dedicado a hacer videos alarmistas de una situación en la que impera la altura de miras política" cuando hasta los representantes vecinales de la vega de los ríos "han agradecido la coordinación del dispositivo de seguridad y, sobre todo, la limpieza que se hizo por este gobierno de sus cauces, el verdadero salvavidas que ha permitido que no haya habido grandes consecuencias en este temporal que tanto daño ha causado en toda España y Andalucía".

También ha criticado que el PP "no haya contactado con los vecinos y residentes para ver sus necesidades ni interesarse por el trabajo de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad y nuestros voluntarios y técnicos en estas tres duras jornadas vividas no solo en los Puentes sino en toda la ciudad con más de 100 incidencias de calado atendidas".

Para Higueras, "la indolencia" del PP con esta situación "demuestra su altura política y moral, que ni dirigirse al alcalde de la ciudad y sus concejales implicados en esta emergencia y brindar su colaboración".