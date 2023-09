El PSOE denuncia la "dramática" situación que sufre la Atención Primaria en la provincia de Granada

GRANADA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza María Ángeles Prieto ha denunciado la "dramática" situación que sufre la Atención Primaria en la provincia de Granada y ha exigido a la Junta de Andalucía el "fortalecimiento" de la sanidad pública, al considerar "indigno" que con el "mayor presupuesto tengamos los mayores problemas de sanidad pública de nuestra historia".

"Hay muchos centros de salud y consultorios sin citas disponibles, con esperas de dos y tres semanas. Municipios que han perdido horarios y días de atención, comarcas enteras sin pediatras y pueblos sin urgencias", ha relatado Prieto en una nota difundida por el PSOE de Granada, para añadir que "hay profesionales agotados y hartos, sustituyendo a los compañeros, con plantillas recortadas y sin sustituciones de jubilaciones, permisos o bajas".

La socialista, que ha apuntado que el descontento por la situación en la que se encuentra la sanidad pública en la provincia se hace patente este domingo con protestas ante el Hospital Virgen de las Nieves; ha aludido a casos concretos como Granada capital donde en los centros de Gran Capitán, Las Flores, Zaidín, Almanjáyar, Bola de Oro y Albayda-La Cruz la situación es "especialmente grave", al igual que el Área Metropolitana es una de las zonas "más sobrecargadas de toda Andalucía por los recortes en sus plantillas".

Los centros de salud o consultorios de municipios como Cenes de la Vega, Huétor Vega, Churriana de la Vega, Peligros, Albolote, Maracena y Santa Fe "superan las ratios recomendadas por las sociedades científicas y por el sentido común. En otros puntos como la Costa o la Alpujarra también sufren con dureza las políticas de abandono del gobierno de la Junta".

Tras aseverar que la falta de pediatras es "un drama en la mayoría de la provincia", Prieto ha criticado que Huétor Vega y Churriana estén entre las zonas con "más niños por pediatra de toda Andalucía, situando al Distrito Metropolitano de Granada como la sexta área con más presión asistencial en pediatría de toda España".

"La Consejería de Salud se excusa en la falta de médicos para justificar el deterioro y el caos de la sanidad pública, pero el motivo claro es el interés en debilitarla para beneficiar a la privada. Tanto es así que uno de cada cinco andaluces se ha tenido que hacer un seguro privado para tener atención sanitaria", ha manifestado.

Además, ha recordado que hace unos meses la Junta intentó privatizar la Atención Primaria y hasta publicó en el BOJA las tarifas que iban a pagar las empresas privadas por una consulta de atención primaria, en concreto 65 euros. Según Prieto, "esta barbaridad se paró gracias a la presión social, sindical y del Grupo Parlamentario Socialista que llevó al Parlamento varias iniciativas que han obligado al Gobierno de Moreno Bonilla y del PP a iniciar el proceso de modificación de esta orden".

Respecto a la escasez de médicos, la socialista ha aclarado que "si faltan médicos de familia es fundamentalmente porque huyen a otras comunidades autónomas por las malas condiciones laborales que les ofrece la Junta. Contratos precarios, de pocos meses, saltando de un municipio a otro, en zonas de difícil desempeño y sin incentivos para recompensar ese esfuerzo". Así, ha indicado que a lo largo del año pasado un total de 507 médicos se fueron a trabajar fuera de Andalucía por las malas condiciones laborales que el Gobierno andaluz les ofrecía.

"Los recortes en plantillas no sólo afectan al personal médico, también faltan enfermeras, Tcaes, celadores o administrativos en los centros de salud y consultorios. Profesionales que están esperando en las bolsas de trabajo y la Consejería de Salud no los contrata", ha dicho. En ese contexto, Prieto ha lamentado que el Área Metropolitana y la zona sur de Granada sean las áreas de todo el país en las que las enfermeras soportan más presión asistencial, y la Junta "no contrate a aspirantes que sí hay disponibles".