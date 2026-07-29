PSOE denuncia el "recorte" de personal en el consultorio de Híjar (Granada)

La parlamentaria andaluza del PSOE María Ángeles Prieto a las puertas del consultorio de Híjar (Granada). - PSOE

GRANADA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PSOE María Ángeles Prieto ha denunciado el "recorte" de personal en el consultorio de Híjar, en el término municipal de Las Gabias (Granada), y ha exigido a la Junta de Andalucía que "refuerce la sanidad pública en lugar de desmantelarla".

A las puertas de dicho centro, Prieto ha afeado al Gobierno andaluz que "haya dejado la plantilla en la mitad, provocando esperas de más de tres semanas para ser atendidos por el médico de familia".

"Un solo médico, una sola enfermera para atender a una población de más de 6.000 habitantes. Vivir en un municipio del Área Metropolitana no significa no tener los mismos derechos que otra persona que viva en la capital. No hay razón ni sentido a estos recortes", ha indicado.

La socialista ha subrayado que con esta forma de gestionar la Junta lo que pretende es "debilitar" la sanidad pública, cuando Moreno Bonilla "tiene más presupuesto que nunca y médicos y enfermeros disponibles, que no trabajan en el SAS por voluntad política".

Tras valorar que la ciudadanía de Híjar se plante a las puertas de su consultorio para "defender su derecho a tener una atención sanitaria a tiempo"; Prieto ha lamentado que el gobierno andaluz ofrezca a las y los profesionales contratos "precarios, que no pueden aceptar de semana en semana, de mes en mes o de pocos meses".

"Esto es intencionado, es la estrategia sanitaria del PP de debilitar la sanidad pública para favorecer a la privada. Mientras recorta la plantilla en Híjar, Moreno Bonilla destina 62 millones y medio de euros solo en Granada para concertar pruebas diagnósticas con la privada. No hay derecho a ello", ha expuesto.

Prieto, que ha reconocido la labor del personal sanitario al "seguir cumpliendo y defendiendo" la sanidad pública desde sus puestos de trabajo a pesar de "sufrir con dureza" la merma de las plantillas, ha resaltado la actitud de las y los vecinos de Híjar que, ante la "pasividad" del gobierno local de Las Gabias (PP) --que "no hace nada ni levanta la voz para defender los derechos sanitarios en este municipio--; están aquí representando a otros muchos que están viviendo un verano sanitario en condiciones muy precarias".

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Las Gabias, Fidel Guerrero, ha demandado a la Junta "más médicos, pediatras y enfermeros" para que la ciudadanía del municipio reciba la atención que merece y necesita. "El gobierno andaluz lo único que está trayendo a nuestra localidad son cargos para sus amigos del PP, lo que los vecinos y vecinas quieren es más personal sanitario, y no más cargos para los amigos del PP", ha apostillado.