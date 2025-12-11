PSOE-A se desmarca del expresidente de SEPI detenido: "No es militante y hace bastantes años que no está en el Gobierno"

La portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, atiende a los medios para valorar la intervención del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el Debate de la Comunidad Autónoma. A 27 de noviembre de 2025. (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz y vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha subrayado este jueves que el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, que fue detenido este pasado miércoles, "no es militante del PSOE", y "desde hace bastantes años no forma parte del Gobierno" central.

Así lo ha indicado la dirigente del PSOE-A en una atención a medios en el Parlamento andaluz, y a preguntas de los periodistas sobre la detención de Vicente Fernández, que accedió a la presidencia de la SEPI tras el nombramiento de María Jesús Montero como ministra de Hacienda, y que en la etapa como consejera andaluza de la actual vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A desempeñó cargos en el Ejecutivo andaluz en la etapa de gobierno socialista.

María Márquez ha respondido que Vicente Fernández "no es militante del Partido Socialista". "Y, hasta donde yo sé, desde hace bastantes años, seis años creo, aproximadamente, no forma parte del Gobierno, no tiene relaciones con el Gobierno en ningún caso", ha agregado la portavoz parlamentaria antes de apostillar que "habrá que esperar a tener más información para hacer una valoración más profunda".

"Ahora mismo no es militante del partido, hace muchísimos años que no tiene relaciones con el Gobierno, y no tenemos más información por ahora", ha insistido María Márquez para zanjar la cuestión.

La Guardia Civil detuvo este miércoles a la exmilitante del PSOE Leire Díez y al citado expresidente de la SEPI por presuntas irregularidades en contrataciones públicas, según confirmaron fuentes del caso a Europa Press.

Se trata de una operación en marcha en la que los agentes han actuado por orden de la Audiencia Nacional, en el marco de una causa que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, bajo secreto de sumario y en la que también participa la Fiscalía Anticorrupción, según las fuentes consultadas.