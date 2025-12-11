Vox afirma que Montero es "corrupción socialista" y "no está legitimada para dirigirse" a los andaluces

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Manuel Gavira (Fotografía de archivo) - Joaquin Corchero - Europa Press

DOS HERMANAS (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha manifestado este jueves que la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, es "corrupción socialista" y "no está legitimada para dirigirse" a los andaluces ni para estar en el Ejecutivo nacional.

Gavira se ha pronunciado así, en declaraciones a los medios de comunicación, a las puertas del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), donde, según ha apuntado, el anterior alcalde, Francisco Toscano (PSOE), "enchufó" a Francisco Salazar, exasesor de la Moncloa y del PSOE y "no trabajó aquí, sino que se fue a Ferraz a trabajar para (Pedro) Sánchez y además, ya que estaba allí de paso, a acosar mujeres".

"Es decir, corrupción política y machismo puro y duro; eso es lo que sucedió con Salazar en Madrid, gracias al Ayuntamiento nazareno", ha dicho Gavira, que ha apuntado que, en Dos Hermanas, "fue el inicio de la nueva vida política que tiene Sánchez hoy en Moncloa".

"Y aquí va a ser también donde Sánchez y Montero van a terminar, en Dos Hermanas", según ha señalado Gavira, para quien ambos "sabían de dónde había salido Salazar" y cuál era su "comportamiento": "Sabían de dónde venía y sabían el acoso sexual que estaba practicando el señor Salazar, y sabiéndolo, se callaron".

Ha señalado que a la historia "corrupta", "de enchufismo", "criminal" y vinculada "con la prostitución del PSOE, hay que añadir otro nuevo factor, el acoso a las mujeres".

Ha indicado que ayer se conoció como "otro hombre de Montero", el que fuera presidente de la SEPI Vicente Fernández, fue detenido, junto a la "fontanera" del PSOE Leire Díez, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. "Ese es el PSOE, una historia criminal y corrupta que no tiene fin", ha dicho.

A su juicio, en las "cárceles andaluzas y españolas, vamos a tener que ir haciendo nuevos módulos, porque los socialistas van a acabar todos dentro".

Sobre Montero, ha recalcado que es "corrupción y protección, amparo y ocultación de lo que está sucediendo con el acoso que están sufriendo mujeres socialistas", de manera que se trata del "caso Montero".

Durante su intervención, Gavira también se ha referido a los "casos" que también hay en el PP con cargos institucionales o del partido cometiendo "los mismos delitos" que José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Koldo García.

Así, se ha referido a la querella interpuesta por el PSOE en el Tribunal Supremo contra el alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador, José Ignacio Landaluce, por presunto acoso sexual, o al caso del alcalde Estepona (Málaga), José María García Urbano.

"Son tal para cual, son exactamente lo mismo", ha dicho Gavira en referencia a PSOE y PP. "Los socialistas y los populares están exactamente en lo mismo, en acosar mujeres y después van de feministas, cuando ellos son los principales machistas que hay en nuestra nación", ha señalado el portavoz de Vox.