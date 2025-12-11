La Junta urge "explicaciones" a Montero y afea su "silencio atronador" tras la detención del expresidente de la SEPI

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, y portavoz del Gobierno, Carolina España, interviene durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España (PP-A), ha urgido este jueves "explicaciones" a la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, sobre la detención del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, y ha criticado el "silencio atronador" que, en su opinión, mantienen la líder del PSOE-A y la propia federación socialista andaluza sobre este asunto.

En una atención a medios antes de presidir en Sevilla el Consejo Rector de la agencia Trade, la consejera portavoz del Gobierno andaluz se ha pronunciado sobre este asunto a preguntas de los periodistas, al día siguiente de que la Guardia Civil detuviera a la exmilitante del PSOE Leire Díez y al citado expresidente de la SEPI por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

"Ni España ni Andalucía merecen levantarse cada día con un nuevo escándalo", ha comenzado comentando la portavoz de la Junta, que ha puesto de relieve que, actualmente, en España "vamos a escándalo por horas", así como que el expresidente de la SEPI detenido "había sido Interventor General de la Junta de Andalucía" en la etapa de María Jesús Montero como consejera de Hacienda.

Ha subrayado además que, tras convertirse en ministra de Hacienda, Montero "nombró" a Vicente Fernández como presidente de la SEPI, por lo que "ya son muchas cuestiones que afectan directamente al Partido Socialista de Andalucía y a la señora María Jesús Montero", y "están faltando muchas explicaciones", ha considerado Carolina España.

La también consejera andaluza de Hacienda ha llamado así la atención sobre el "silencio absoluto por parte del Partido Socialista en Andalucía" en relación a este asunto, y ha incidido en señalar que "los socialistas andaluces" y la propia María Jesús Montero "tienen que dar explicaciones" sobre "qué está pasando alrededor" del PSOE-A, "qué vinculación había con el expresidente de la SEPI", del que "todo el mundo da por hecho que era la mano derecha de Montero en Andalucía" cuando la actual vicepresidenta primera del Gobierno "estuvo de consejera" de la Junta, "y en Madrid cuando la nombraron ministra", ha añadido.

"Hay un silencio atronador" por parte de Montero y el PSOE-A, y "esperemos que cuanto antes den las explicaciones oportunas para aclarar todo lo que está ocurriendo", ha agregado la portavoz de la Junta, quien ha concluido insistiendo en la idea de que "ni España ni Andalucía merecen levantarse cada día con un nuevo escándalo, ya sea de acoso, ya sea de corrupción, ya sea una nueva detención, porque vamos a escándalo a la hora", ha zanjado la consejera.