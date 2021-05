PSOE dice "estar a favor" de cambiar la Ley de Salud Pública pese a "los empujones" y "si recoge lo que pedimos"

SEVILLA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, José Fiscal, ha expresado este miércoles la postura favorable de este grupo parlamentario al cambio que propone acometer el Gobierno andaluz en la Ley de Salud Pública de Andalucía para contemplar el supuesto del cierre perimetral de los municipios que alcancen una tasa de contagio de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.

A preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa ofrecida en el Parlamento de Andalucía, Fiscal ha afirmado que "estaremos a favor" de la modificación que impulsa el Gobierno andaluz de la normativa autonómica y que pretende acometer por el procedimiento de lectura única para reducir los trámites parlamentarios, urgencia que ha descrito se está haciendo "con prisas, a empujones".

Fiscal ha puesto como requisitos para ese apoyo parlamentario "si se recoge lo que pedimos", aunque ha admitido igualmente que "enmiendas como tal no ha habido", al tiempo que ha trasladado que "me reuní con el consejero de Salud hace una semana", encuentro que supuso plantearle "in voce" las dudas del PSOE sobre la reclusión de los municipios ante casos de pandemias genéricas, sin definir éstas, para una tasa de contagio de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.

Fiscal ha dado cuenta de la indefinición de ante qué pandemia proceder al cierre perimetral de los municipios con el argumento de que "no soy epidemiólogo, pero no es lo mismo el virus del cólera o de cualquier otro virus africano que una gripe".

"Lo estamos viendo, como partido de Estado, de gobierno, que somos", ha aseverado Fiscal sobre la predisposición del PSOE, quien igualmente ha reflexionado para describir como "inconcebible" la reacción del Gobierno andaluz "sabiendo que hace siete o ocho meses que el 9 de mayo terminaba el estado de alarma y el señor Moreno Bonilla ha estado esperando a que acabara para modificar la ley con medidas lógicas que adoptar ante el estado epidemiológico de los municipios".