PSOE-A enmarca el anuncio de rebajas fiscales de Moreno en los "fuegos artificiales" propios de su "carrera electoral"

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha considerado "evidente" este miércoles que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "ya ha empezado la carrera electoral" de cara a los comicios autonómicos previstos para 2026, y "lo que nos espera" de aquí a entonces por su parte son "anuncios" y "fuegos artificiales" como el que, a su juicio, es el paquete de rebajas fiscales que el presidente anunció este pasado martes.

Entre dichas medidas figura una de deducciones por gastos veterinarios para dueños de animales de compañía, una iniciativa por la que le han preguntado este miércoles a la también vicesecretaria general del PSOE-A en una atención a medios en el Parlamento andaluz.

María Márquez ha dicho que "si esta medida termina llevándose a cabo, pues estupendo, muy bien", pero ha apostillado que a los socialistas les "gustaría que la prioridad del Gobierno de Andalucía fueran los pacientes, los dos millones de andaluces que están esperando una cita con el médico" o "para poder operarse" en la sanidad pública.

La portavoz socialista ha aludido también a los "andaluces que están comprando ventiladores porque no hay aire acondicionado en los hospitales" en los que están ingresados, o a los "pacientes con cáncer que no se pueden poner el tratamiento por falta de silla en los hospitales".

De igual modo, la representante del PSOE-A ha defendido que el Gobierno del PP-A debería dar "prioridad a la comunidad educativa, a blindar una educación pública y de calidad", así como a impulsar "medidas específicas para los niños con autismo, para los niños con problemas, con necesidades educativas especiales, y para tantos padres que han trastornado absolutamente sus proyectos de vida y sus trabajos para cuidar y ofrecer lo mejor a sus niños, y que necesitan más que nadie el apoyo de la Administración para tener los mismos derechos que el resto", según ha remarcado la portavoz socialista para concluir subrayando que a su grupo le parecen "prioritarios los derechos de las personas".