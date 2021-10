PSOE-A entrega a la Junta prioridades detalladas para el Presupuesto y espera respuesta: "La pelota está en su tejado"

SEVILLA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha entregado a la Consejería de Hacienda y Financiación Europea una relación detallada de sus "prioridades" para el proyecto de Presupuestos de la Junta para 2022, y está a la espera de que desde el Gobierno andaluz les aclaren si éstas se aceptarán y en qué medida, según ha detallado el portavoz de Hacienda del Grupo Socialista en el Parlamento, Antonio Ramírez de Arellano, quien sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo para favorecer la aprobación de las cuentas autonómicas del año que viene ha indicado que "la pelota está en el tejado" del Ejecutivo de PP y Ciudadanos (Cs).

Así lo ha apuntado a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en el Parlamento junto a la portavoz adjunta del Grupo Socialista, María Márquez, en la que ambos han abordado la reunión fundamentalmente "técnica" que representantes socialistas mantuvieron con la Consejería de Hacienda este martes a propósito del proyecto de Presupuestos del año que viene.

Acerca de la posibilidad de que el Grupo Socialista al menos se abstuviera para facilitar la aprobación del Presupuesto en el Parlamento, Antonio Ramírez de Arellano ha comentado que él cree que está "igual" de cerca o de lejos que antes de la reunión de este pasado martes, "porque no hemos podido entrar en el detalle" de las cuentas con Hacienda, y en todo caso desde el PSOE-A mantienen su "voluntad firme de llegar a un acuerdo" con la Junta, según ha remarcado.

Ha apuntado que "seguimos trabajando en serio, pero el que marca los tiempos y prioridades es el Gobierno" andaluz, de quien esperan que actúe con "diligencia", porque "todavía está en un plano de no responder de manera proactiva y decidida a la propuesta muy seria y de mucho calado" que le ha trasladado el Grupo Socialista, según ha abundado.

De esta manera, ha indicado que ahora están "a la espera" de que desde la Consejería de Hacienda se les manifieste que el Presupuesto que ha diseñado "cumple" las "prioridades" del PSOE-A y "hasta qué punto". "La pelota está ahora mismo en el tejado del Gobierno", ha afirmado Antonio Ramírez de Arellano, quien ha explicado que este martes se le trasladó a la Junta una "propuesta ampliada" respecto al documento con planteamientos más "generales" que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, entregó al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la reunión que ambos mantuvieron en el Palacio de San Telmo el pasado 1 de octubre.

Ha detallado que este martes abordaron "una propuesta de Presupuestos que se discutió a nivel de envolvente, de grandes cifras, por capítulos, pero no a nivel de detalle", y por parte del PSOE-A trasladaron propuestas para su inclusión en las cuentas que creen "razonables", según ha abundado el también exconsejero de Hacienda, mientras que María Márquez ha apuntado que la información con la que cuenta actualmente el Grupo Socialista respecto a los Presupuestos de la Junta es similar respecto a la que tenían "a estas alturas el año pasado" sobre las cuentas entonces de 2021.

"LAS PRISAS SON MALAS CONSEJERAS"

Al respecto, Márquez ha apuntado que el Grupo Socialista ha intentado "en múltiples ocasiones reunirse con el Gobierno o el presidente" de la Junta, desde donde "han tardado demasiado tiempo" en fijar esos encuentros que al PSOE-A le "hubiera gustado" que se hubieran producido "antes", según ha remarcado.

En ese contexto, la portavoz adjunta del Grupo Socialista ha criticado que, ahora, desde el Gobierno andaluz plantean "una modificación del calendario" de tramitación del proyecto de Presupuestos en el Parlamento que contempla "reducir los tiempos para que los grupos estudiemos y conozcamos el presupuesto de cara a las comparecencias en comisiones sectoriales".

"No entendemos las prisas, que son malas consejeras para un buen acuerdo", ha avisado María Márquez, quien ha subrayado que "la negociación" del Presupuesto "ni siquiera ha llegado al Parlamento por ahora", y ha pedido al Grupo Popular que deje a los grupos "hacer las cosas bien".

La portavoz socialista también ha advertido de que, para su grupo, "lo importante es lo cualitativo", es decir, "aprovechar las grandes cifras" con las que va a contar el Presupuesto de 2022 al ser el "más cuantioso" de la historia de la comunidad autónoma para que haya "una recuperación justa" en la región.

Por su parte, Ramírez de Arellano ha sostenido que existe en el Grupo Socialista "una auténtica voluntad de no obstaculizar la aprobación" de unos Presupuestos que asumen que "son necesarios para Andalucía, siempre que reflejen la visión de grupos, agentes, colectivos" que están transmitiendo al PSOE-A sus "preocupaciones", y que "se unen" a las de los socialistas, que están "vinculadas a la consolidación de los servicios públicos y a la recuperación y reactivación económica".

De igual modo, ha enmarcado el crecimiento de la envolvente global del proyecto de Presupuestos de 2022 en "casi 4.000 millones de euros" respecto al de 2021, hasta acercarse a los 44.000 millones, en un contexto de "políticas impulsadas por el Gobierno de España y la UE" que permiten a la Junta disponer "de casi 9.000 millones de euros más respecto al último Presupuesto del Gobierno socialista" andaluz, según ha remarcado.

"NO SE TRATA DE APROBAR UN PRESUPUESTO AL PESO"

Tras señalar que el proyecto que han conocido hasta ahora los socialistas "no ofrece una respuesta a los planteamientos" de su grupo político, Ramírez de Arellano ha matizado que la documentación recibida "requiere de un estudio más profundo" por parte del PSOE-A, y ha advertido de que "no procede" que el Gobierno andaluz apele a la abstención del Grupo Socialista "simplemente porque el Presupuesto es muy grande", porque "no se trata de aprobar un Presupuesto al peso", según ha aseverado, incidiendo en la importancia de aspectos "cualitativos".

El diputado socialista ha apuntado que, desde la perspectiva de los ingresos, los 4.000 millones de euros de "subida" del próximo Presupuesto respecto al actual proceden "en su práctica totalidad" de "fondos europeos y transferidos por el Gobierno de España, del marco financiero 2014-20, de una cantidad muy pequeña del nuevo marco 2021-27, de fondos de reactivación (React-EU), y del Mecanismo de Reactivación y Resiliencia orientado a reforzar los servicios públicos en torno a los ejes que ha marcado la UE", y también son "recursos que vienen de la inejecución de ese tipo de fondos del año 2021", según ha apostillado.

También ha indicado que el aumento que plantea la Junta en el próximo Presupuesto para sanidad en 1.000 millones respecto a los 11.600 presupuestados en el de 2021 realmente es "cero", porque "el que está ejecutando a día de hoy ya es superior a 12.000 millones", y "no sería extraño que el gasto en salud" en este ejercicio se incremente aún más antes de que acabe el año.

Ha detallado que, entre las prioridades que el PSOE-A ha trasladado a Hacienda para los Presupuestos figuran la "restitución de la presencialidad en la Atención Primaria", un "plan para la progresiva equiparación salarial de los profesionales sanitarios que empiece el ejercicio próximo", y también para los profesores, un plan "estratégico de bajada de ratios en colegios públicos", un incremento de los recursos destinados a la dependencia y del "salario de profesionales que trabajan en el ámbito de los cuidados".

También, "recuperar la financiación para combatir la violencia de género, planes de empleo y de "recuperación de pymes", un "plan industrial para Andalucía, y "un aumento de la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica) a 600 millones de euros desde los 510 actuales".

El parlamentario socialista ha concluido que al Gobierno le "corresponde la iniciativa política", y es el que tiene que responder al PSOE-A y aclararle "en qué términos las propuestas que les estamos haciendo son incorporables o ya están incorporadas en el Presupuesto".