El PSOE exige al alcalde de Córdoba que "garantice la seguridad" en los colegios públicos

CÓRDOBA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha exigido este jueves al alcalde, José María Bellido, que "garantice la seguridad" de las instalaciones de los centros educativos públicos después de conocer que "se ha dado más de un incidente de carácter vandálico en algún centro, como el San Juan de la Cruz".

Según ha expuesto Moya en una nota, "al alcalde se le olvida con demasiada frecuencia que los colegios de Córdoba son responsabilidad del Consistorio y que, además de tener que hacerse cargo del mantenimiento y conservación de las instalaciones donde alumnos pasan entre cinco y siete horas al día, tiene la obligación de proporcionar su seguridad".

Desde el Grupo Socialista han destacado que "la dejación de funciones del gobierno municipal de PP y Cs respecto a los colegios públicos ha sido la tónica durante estos tres años de mandato, en los que han abandonado el mantenimiento de estas instalaciones", pero "ahora también se desentiende de su seguridad".

Tras conocer los hechos, el PSOE ha solicitado por escrito tanto al delegado de Movilidad y Seguridad, Miguel Ángel Torrico, como a la Dirección de la Policía Local, "un informe de cuántos robos o actos vandálicos se han producido en los centros públicos en la ciudad en este año y cuáles han sido las medidas que se han tomado".

"Hace unos días tuvimos constancia de que en el colegio San Juan de la Cruz habían entrado por tercera vez en una semana", ha advertido, para apostillar que "además de robar algún ordenador y material informático, los delincuentes causaron destrozos y daños en distintas clases". "Todo esto, evidentemente, dificulta retomar el ritmo académico natural de un día para otro", ha explicado la edil.

Al respecto, Moya ha señalado que "cualquier daño o destrozo que se haga en un centro puede alterar el trabajo de los días siguientes en los que hay que rehacerse y recomponer lo destrozado, pero sufrir tres veces en una semana este tipo de actos vandálicos hace que el profesorado se sienta abandonado y desprotegido ante unos hechos muy graves que el gobierno municipal no es capaz de atajar".

Además, ha precisado que "se da la circunstancia de que este colegio está colindando con el edificio de La Normal y comparte con él una valla metálica provisional que el gobierno municipal se comprometió a sustituir por una definitiva hace más de un año", pero, "a día de hoy, el alcalde no ha hecho nada", ha reprochado.

"EL PLAN DE REFORMAS EN COLEGIOS ANUNCIADO Y OLVIDADO"

Entretanto, Moya ha apuntado que "estamos entrando ya en el sexto mes del año y la ejecución presupuestaria de las partidas destinadas al mantenimiento de los centros educativos sigue a cero", de modo que "el gobierno de José María Bellido no ha gastado ni un sólo euro en los tres años de mandato en el adecentamiento y conservación de los centros públicos de la ciudad, un signo claro de que la apuesta por la educación pública del alcalde y sus socios es nula", ha subrayado.

Para los socialistas, "un ejemplo claro de este abandono y falta de apuesta ha sido el hecho de que el alcalde sólo haya pisado un colegio público en todo el mandato para hacerse una foto". "Fue en 2020 para anunciar unas obras de climatización, proyectadas en el anterior mandato, que se vio obligado a ejecutar por un informe jurídico y que le ha costado tres años poner en marcha a pesar de no terminar las obras de adaptación eléctrica", ha indicado la edil.

En palabras de la concejal, "José María Bellido es el peor alcalde para los colegios de la ciudad, porque no invierte en su conservación ni un sólo euro, no continúa el proyecto de climatización ni de adaptación eléctrica en los demás colegios y no está en sus planes buscar soluciones para la falta de sombras en los patios". A su juicio, "encarna a la perfección la política de su partido a nivel autonómico: abandono de la escuela pública para dejarla morir".