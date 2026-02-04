El PSOE exige a la Diputación de Córdoba ayudas extraordinarias para afrontar los daños del temporal

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales. - PSOE

CÓRDOBA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha exigido al presidente de la institución Provincial, Salvador Fuentes (PP), la "puesta en marcha inmediata de una convocatoria extraordinaria de ayudas destinadas a los ayuntamientos para afrontar los daños" ocasionados por las recientes lluvias y tormentas, al tiempo que ha criticado que "sin negociación real no hay presupuesto posible, y los ayuntamientos no pueden seguir pagando la falta de acuerdo del PP".

Según ha señalado el PSOE en una nota, Morales ha remarcado que la provincia de Córdoba "continúa acumulando desperfectos en caminos rurales, infraestructuras, equipamientos públicos y servicios básicos como consecuencia de los episodios meteorológicos de las últimas semanas" y son los ayuntamientos quienes "están asumiendo reparaciones urgentes con recursos propios, sin que hasta la fecha haya existido una respuesta económica extraordinaria por parte de la Diputación", ha señalado.

En este contexto, el portavoz socialista ha mostrado su "sorpresa ante el hecho de que el presidente de la Diputación esté centrando el debate público en si habrá o no Presupuesto para 2026, cuando no se está produciendo una negociación real sobre el borrador presentado". Al respecto, Morales ha sido tajante y ha asegurado que "sin diálogo político y sin voluntad de acuerdo con los grupos, es imposible alcanzar un presupuesto serio y útil para la provincia".

Además, ha calificado de "contradictorio que, en el año con mayores ingresos de la historia de la Diputación, se defienda un presupuesto que los propios alcaldes consideran especialmente perjudicial para los ayuntamientos, precisamente cuando más apoyo necesitan". "El propio presidente ha llegado a reconocer que quizá le interese un presupuesto prorrogado, consciente de que el borrador presentado para 2026 es peor que el presupuesto aprobado en 2025", ha subrayado.

Morales ha advertido de que, "si los pueblos son los principales perjudicados, difícilmente puede calificarse este documento como el mejor presupuesto posible". En su opinión, "si no se reorienta claramente hacia las necesidades reales del territorio, la Diputación se verá abocada a una gestión improvisada basada en continuas modificaciones de crédito, negociando euro a euro, sin planificación ni estrategia".

Por último, el portavoz socialista ha afirmado que, de mantenerse esta situación, "el único responsable de que no llegue la financiación adecuada a la provincia será el propio presidente de la Diputación, por negarse a abrir un proceso serio de negociación y por anteponer el cálculo político a las necesidades urgentes de los municipios".

"La provincia de Córdoba no necesita más declaraciones contradictorias, sino decisiones, recursos y un compromiso institucional firme con los ayuntamientos, que son quienes están sosteniendo en primera línea los efectos de esta crisis climática", ha concluido Esteban Morales.