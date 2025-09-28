El PSOE exige que el nuevo Plan Municipal de Arbolado de Córdoba "cumpla con el Plan de Reforestación" de Ecologistas

CÓRDOBA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha reclamado este domingo al gobierno local del PP que "el nuevo Plan Municipal de Arbolado cumpla con el Plan de Reforestación impulsado por Ecologistas en Acción", junto con un centenar de colectivos y asociaciones a los que se unió el PSOE y que, "entre otras iniciativas, pedía que se triplicase la masa verde" en la capital cordobesa.

Además y a través de una nota, Dobladez ha recordado que "el Plan Director de Arbolado lleva ya un retraso de dos años, según lo comprometido inicialmente, a la que se sumó una prórroga de seis meses", cuando "el compromiso era contar con el documento a finales de marzo de 2025 y, sin embargo, el mismo día de la finalización del plazo", el gobierno municipal del PP "aprobó una ampliación de entrega del proyecto hasta el próximo 30 de octubre".

A la espera de la presentación del documento, Dobladez ha dicho que confía en que "recoja las demandas del Plan por la Reforestación que en su día impulsó Ecologistas en Acción, y que fue firmado por el PSOE, junto a casi un centenar de asociaciones y colectivos".

"En nuestra ciudad hay 8.000 alcorques vacíos --ha proseguido-- y un censo cercano a los 90.000 ejemplares. El Pacto por la Reforestación incluye el compromiso de multiplicar por tres la dotación de arbolado de la ciudad, pasando de los aproximadamente 84.000 ejemplares censados actualmente a 250.000 árboles, lo cual supondría un incremento medio de arbolado de 10.000 ejemplares en todo el periodo referenciado, 16 años".

El gobierno municipal del PP "ha reconocido que planta en torno a 600 ejemplares al año, con lo cual si hay 90.000, teniendo en cuenta la vida media de un árbol, mueren en torno a 1.000 árboles anuales, lo que deja una pérdida de 400 árboles por año. Por eso, tenemos que ser más ambiciosos en la plantación y realizarla de una forma adecuada. Vivimos en una ciudad que este verano ha tenido 38 días por encima de los 40 grados, de los cuales once han sido continuos. Dotar de árboles y sombras suficientes la ciudad debe ser una prioridad".

También ha opinado que el avance del Plan Municipal de Arbolado "nunca se ha comprometido a un número de ejemplares", y "la cobertura actual de la superficie se ha valorado en un 18%, aunque algunos estudios, como los del Plan de Arbolado de Sevilla, sitúan a Córdoba en un 11%".

"De cualquier forma, el 30% que se marca como objetivo en los estándares recomendados (regla 3-30-300), son razonables para ciudades que no sufren los rigores térmicos de Córdoba", ha argumentado Dobladez, quien ha insistido en que "se debe ser más ambicioso".

También ha recordado que son muchos colectivos vecinales los que, de manera continuada, "vienen reclamando que se actúe con decisión en la política de arbolado, dotando los barrios de sombra para mitigar las altas temperaturas y mejorar la calidad del aire".