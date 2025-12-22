PSOE exigirá a la Junta con una moción en la Diputación de Jaén una "ordenación sostenible" de las plantas de biogás

Archivo - Fachada de la Diputación de Jaén/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE solicitará a la Junta de Andalucía en el próximo pleno de la Diputación de Jaén "una ordenación territorial y sostenible" de las plantas de biogás y biometano en la provincia de Jaén ante "el profundo rechazo social" provocado por "la inadecuada localización de estas plantas", y "una falta de información real y veraz" por parte de la Administración autonómica.

El Grupo Socialista exigirá a la Junta que desarrolle una normativa específica para las plantas de biogás y biometano en la comunidad autónoma, que defina una implantación "racional, equilibrada y sostenible" con el territorio, dando prevalencia a criterios de interés general y social en su ubicación, y que aporte una mayor seguridad jurídica, incluyéndose la obligatoriedad de informes de evaluación de impacto en la salud y olores.

La portavoz socialista, Pilar Parra, ha urgido a la Junta a impulsar los cambios que correspondan con objeto de dar respuesta a una problemática que está surgiendo en muchas zonas de Andalucía, más concretamente en la provincia de Jaén, donde ya están en marcha varios proyectos que tienen "un importante impacto y están siendo muy cuestionados desde un punto de vista social".

Los socialistas le exigen a la Junta que en la actual revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) recoja expresamente las distancias mínimas para la ubicación de las plantas de biogás y biometano y amplíe los usos para los que "se debe marcar esa distancia mínima a zonas residenciales, de equipamiento sanitario o educativo".

"La Junta tiene que dar una respuesta acorde a los tres pilares de la sostenibilidad: la social, la económica y la ambiental", ha recalcado Parra en un comunicado.

El Grupo Socialista pide que se suspenda la tramitación de los proyectos de las plantas de biogás y biometano hasta no contar con la normativa específica o, al menos, que se regule la distancia mínima de seguridad a núcleos de población, complementado con la publicación del mapa completo de las plantas de biogás y biometano en tramitación en Andalucía, especificando su ubicación, características y estado administrativo, con especial atención a los proyectos de la provincia de Jaén.

"La Junta no puede permanecer en una posición reactiva, sino que debe actuar y debe hacerlo con los mejores instrumentos de los que dispone para minimizar el impacto", ha dicho Parra, que ha incidido en que estos proyectos "deben contar con las máximas garantías, con procesos rigurosos de evaluación ambiental previa y evaluaciones de impacto en la salud y olores, con transparencia y la participación de las instituciones y los agentes sociales".