PSOE-A ganaría en Andalucía el 29N con 20-26 escaños por 18-23 del PP y Adelante lograría de 3 a 5 según el CIS

Imagen del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicesecretaria general del PSOE y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, en un acto de precampaña en Granada. (Foto de archivo). - Álex Cámara - Europa Press

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ganaría las próximas elecciones generales del 29 de noviembre en Andalucía con una horquilla de 20 a 26 diputados en el Congreso, mientras que el PP-A lograría de 18 a 23 escaños; Vox, entre 12 y 16; Adelante Andalucía podría conseguir hasta cinco diputados, y Frente Amplio uno o ninguno, según la estimación de votos incluida en la macroencuesta preelectoral que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este jueves por la tarde de cara a dichos comicios, cuya campaña electoral arranca formalmente en la medianoche de este viernes día 13.

A nivel nacional, esta macroencuesta, consultada por Europa Press, otorga la victoria al PSOE con un respaldo del 33,3% y una horquilla entre 134 y 143 diputados, y sitúa a la suma de PP y Vox lejos de la mayoría absoluta. En concreto, la encuesta otorga al PP una estimación de voto del 25,5% --ocho punto menos que en 2023-- y entre 98 y 106 diputados, mientras que Vox subiría al 18,4%, lo que le daría entre 57 y 65 escaños. Juntos, ni en su mejor pronóstico, llegarían a los 176 votos de la mayoría absoluta.

El sondeo se basa en 45.074 entrevistas telefónicas realizadas a electores de 4.190 municipios de 50 provincias más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, una de las muestras más grandes con las que ha trabajado el CIS.

En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, el PP fue la fuerza más votada en Andalucía con el 36,4% de los votos válidos que se tradujeron en 25 escaños, mientras que el PSOE concentró casi el 33,5% de los sufragios que le permitieron lograr 21 escaños en el Congreso procedentes de provincias andaluzas.

Las otras dos formaciones que obtuvieron en 2023 diputados en la Cámara baja por provincias andaluzas fueron Vox, que logró nueve diputados tras recibir el 15,3% de los votos, y Sumar, que consiguió seis escaños y casi el 12% de los sufragios.

RESULTADOS DEL SONDEO

En clave andaluza, el estudio del CIS prevé que el PSOE lograría entre 20 y 26 diputados en el Congreso procedentes de las ocho provincias andaluzas.

En concreto, el PSOE lograría entre 2 y 3 escaños tanto por Almería como por Cádiz, Córdoba y Huelva; mientras que conseguiría tres por Granada, dos por Jaén; entre 3 y 4 por Málaga y entre 4 y 5 por Sevilla. De este modo, como mínimo conseguiría 20 diputados por las provincias andaluzas y vencería en Granada, Huelva y Sevilla.

El PP, por su parte, sería el primer partido en Málaga con cuatro escaños, y empataría en número de representantes --entre 2 y 3-- con el PSOE en Almería, Cádiz y Córdoba, así como en Jaén a dos diputados. En Granada también se quedaría con dos diputados; en Huelva, con entre 1 y 2, y en Sevilla, con 3-4, y en esas tres provincias se situaría por detrás del PSOE.

En lo que respecta a Vox, la encuesta del CIS le asigna entre 1 y 2 diputados por Almería y por Córdoba, dos por Cádiz y por Granada, uno por Huelva y otro por Jaén, y entre 2 y 3 tanto por Málaga como por Sevilla.

Adelante Andalucía podría conseguir entre 3 y 5 diputados, según este estudio. En concreto, uno por Cádiz, 0-1 por Córdoba, otro por Málaga y entre uno y dos por Sevilla.

Finalmente, la candidatura de Frente Amplio --en la que se integran Izquierda Unida (IU) y Movimiento Sumar, entre otras formaciones de izquierda-- lograría por Andalucía como máximo un escaño por la provincia de Sevilla, o ninguno.