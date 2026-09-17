PSOE-A y Gavira (Vox) chocan en el Parlamento por la violencia de género con bronca al aludir a "machistas y puteros"

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración local, Manuel Gavira, interviene en la segunda jornada del Pleno del Parlamento andaluz. A 17 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El Pleno del Par - María José López - Europa Press

SEVILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A y el vicepresidente segundo del Gobierno andaluz y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, han matenido este jueves un bronco enfrentamiento en el Pleno del Parlamento al hilo de una interpelación que el Grupo Socialista ha centrado en las políticas de violencia de género, y en cuyo debate ha habido alusiones a "machistas, racistas y puteros" que han provocado una discusión en la que ha intervenido también la presidenta del Parlamento, Ana Mestre (PP-A), que se ha comprometido a retirar del Diario de Sesiones dichas expresiones.

La diputada del Grupo Socialista Olga Manzano ha sido la encargada de intervenir en nombre de su partido para defender la interpelación relativa a política general en materia de atención, asistencia, protección y respuesta judicial a las víctimas de violencia de género en Andalucía que ha dirigido al también consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira.

Olga Manzano ha comenzado su intervención señalando que "la violencia machista es una aberración, y ceder las competencias de asistencia y protección judicial de las víctimas de violencia de género a Vox" en el Gobierno de la Junta es "una decisión de enorme gravedad" que se produce además en "la comunidad autónoma con mayor número de mujeres asesinadas por el machismo, muy por encima de su peso poblacional".

En ese punto, la también secretaria de Igualdad del PSOE-A se ha dirigido a los diputados del PP-A, a quienes ha espetado que "entregar estas competencias a quienes llevan años negando las políticas contra la violencia machista no solamente es una temeridad política, sino que es una grave irresponsabilidad del presidente de la comunidad autónoma de Andalucía", en alusión a Juanma Moreno.

En esa línea, ha tachado de "aberrante entregar competencias en violencia machista a un partido que rechaza el propio concepto de 'violencia de género', niega su raíz estructural y combate las leyes específicas destinadas a proteger a las mujeres, argumentando que criminalizan a todo el hombre".

La representante socialista ha aseverado además que si desde Vox "mostraran el mismo rechazo ante las agresiones machistas protagonizadas por españoles como lo hacen cuando las protagonizan inmigrantes, en poco tiempo podríamos acabar con la violencia machista". "Pero no lo hacen, porque son un partido machista y racista, y en realidad las mujeres les importan bien poco", ha apostillado Manzano.

Además, ha tildado de "aberrante entregar esta competencia a un partido que se quedó fuera del Pacto de Estado contra la Violencia de Género", y a quienes "durante años han denominado 'chiringuitos ideológicos' a las asociaciones de mujeres y a organismos públicos de igualdad como el Instituto Andaluz de la Mujer" (IAM).

PSOE-A PIDE INFORMACIÓN A GAVIRA

La representante socialista ha augurado que, al asumir las "políticas de asistencia y protección judicial de las víctimas" de violencia de género entre las competencias de su consejería, Gavira puede "dejar de invertir" en esa política, como "ya lo han hecho" desde Vox "en otras comunidades autónomas", según ha denunciado antes de reclamar información al vicepresidente sobre cuestiones como "qué ocurrirá con las Unidades de Valoración Integral de la Violencia de Género" o "qué harán con los turnos de oficio especializados en violencia de género".

Además, ha preguntado a Gavira "a qué van a dedicar los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que lleguen a su consejería", y le ha avisado de que desde el PSOE-A van a estar "especialmente vigilantes en este sentido".

En su réplica, el vicepresidente segundo y consejero de Justicia ha comenzado aludiendo a la crisis en Ceuta y las "mujeres españolas que están sufriendo en primera persona una invasión" y que "van a violación por día, a agresión sexual por día", y ha reprochado a Manzano que no se haya acordado de ellas en su intervención.

Dicho esto, Gavira ha espetado a Manzano que, con él como consejero, "los maltratadores de mujeres no se pondrán pulseras de Ali-Express, como han hecho ustedes, poniendo en peligro a las víctimas", ni "se pondrá en la calle a cientos de agresores, de violadores sexuales que ponen en peligro a las mujeres".

Además, Gavira ha acusado a los socialistas de dedicarse a "meter miedo a las mujeres, a las víctimas y a los profesionales", y ha añadido que así lo llevan haciendo "desde el 2 de junio de 2018", cuando Pedro Sánchez "llegó al poder gracias a una moción de censura que defendió un 'putero', según las palabras de la señora (Ángeles) Férriz --actual portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento--, un putero como el señor (José Luis) Ábalos", ha remachado el dirigente de Vox, que ha acusado a los socialistas de ser quienes "utilizan a las mujeres".

"Lo fácil es sembrar el miedo", ha aseverado Gavira, que ha afeado a los socialistas no haber esperado a que desde Vox tomen "ni una sola decisión" al asumir la Consejería de Justicia, o "ningún recorte", o cambiar "algún protocolo, alguna instrucción", o que "alguna víctima desatendida", para criticarles.

En ese punto, Gavira ha proclamado que "ninguna mujer en Andalucía que sea víctima de violencia va a perder ni asistencia, ni protección, ni defensa jurídica, ni respuesta judicial" con él como consejero, y "ninguna estará sola y será desatendida".

"Y ningún profesional va a perder algún medio de los que necesite para hacer su trabajo", ha añadido el vicepresidente antes de retar al PSOE-A a presentar "dentro de un año, de unos meses", otra interpelación para comprobar con "datos" lo que se ha comprometido a hacer.

Posteriormente, ha espetado a los socialistas que, "como bien dice la señora Férriz, los 'puteros' son ustedes, los que ponen en la calle a los violadores son ustedes, y los que justifican una invasión, la de Ceuta, que va a violación por día y de la que ustedes no dicen nada, son ustedes".

BRONCA CON LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO

Estas palabras han generado malestar en la bancada del Grupo Socialista, desde donde se ha pedido entonces la palabra a la presidenta del Parlamento invocando el artículo 77 del Reglamento al haberse sentido ofendidos por la acusación de "puteros".

Al no darles la razón, desde el Grupo Socialista han criticado a Ana Mestre, quien ha llamado al orden a algunos de los diputados del PSOE-A como la propia Ángeles Férriz, y que ha señalado que en el Parlamento "no se aceptan palabras gruesas que falten al decoro de la Cámara por parte de nadie, ni 'racistas', ni 'machistas', ni 'idiotas'", que son palabras que había pronunciado en su intervención Olga Manzano, según ha subrayado la presidenta del Parlamento.

Por ello, Ana Mestre ha dicho que si se retiraba del Diario de Sesiones la alusión a 'puteros', habría que quitar también las alusiones a 'machistas' o 'racistas', y como ni desde el PSOE-A ni Gavira han pedido 'motu proprio' que se retirasen, ella ha dicho que lo haría de oficio, algo que ha sido criticado tanto desde las filas socialistas como por parte del propio dirigente de Vox, quien, por otro lado, ha dicho que rechazaba "lecciones" del PSOE-A, a quien ha negado "autoridad" y "legitimidad" en materia de violencia machista.

Tras estos minutos de bronca, la interpelación ha continuado con los segundos turnos de la diputada socialista y del vicepresidente segundo de la Junta, quien ha incidido en señalar que, con él en dicho cargo de consejero de Justicia, "no va a haber ni una sola" mujer víctima de violencia "desprotegida, ni desatendida", y de acusar a los socialistas de ser ellos quienes "las ponen en peligro".