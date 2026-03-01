PSOE de Granada afea "desmantelamiento" del Hospital Santa Ana y exige a Junta que "escuche de una vez" a la ciudadanía

La parlamentaria andaluza del PSOE de Granada, Mª Ángeles Prieto. - PSOE DE GRANADA

MOTRIL (GRANADA), 1 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria andaluza del PSOE de Granada, Mª Ángeles Prieto, ha participado este domingo en la manifestación convocada por la Plataforma Área Sur de Granada en defensa del Hospital de Santa Ana, donde ha reclamado a la Junta de Andalucía que "escuche de una vez a la ciudadanía y ponga fin al desmantelamiento de la sanidad pública en la comarca".

Tal y como ha asegurado la formación en una nota, Prieto ha subrayado que "Motril, una vez más, sale a la calle a defender lo suyo, a decir no al desmantelamiento de su hospital, a decir no a esas listas de espera donde se está perdiendo la salud y la vida de tanta gente, y a decir no al destrozo de la atención primaria".

La dirigente socialista, junto a representantes socialistas de Motril y de otros puntos de la comarca, ha recriminado que la ciudadanía de la Costa Tropical "quiere atención sanitaria cuando la necesita y hoy es imposible", una situación que, según ha señalado, "se arrastra desde hace ocho años por la política de recortes, deterioro y privatización que lleva a cabo el PP de Moreno".

"Basta ya", ha afirmado Prieto, que ha incidido en que "la gente está cansada de esta situación y lo tiene muy claro, por eso y una vez más está en la calle defendiendo su hospital y su derecho a una sanidad pública accesible y de calidad". En ese sentido, ha exigido al presidente de la Junta que "atienda esta demanda legítima y urgente de la comarca".

Por su parte, la parlamentaria andaluza ha advertido de que la movilización social continuará mientras no haya respuestas. "Motril no se rinde. Va a volver a salir a la calle las veces que haga falta para recuperar una sanidad pública fuerte, con profesionales suficientes y sin listas de espera insoportables", ha asegurado.