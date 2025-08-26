El PSOE de Granada dice que "no hay milagro económico" y advierte que el PP "vuelve a hablar solo de ladrillos"

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, a través de su viceportavoz, Paco Cuenca, ha defendido que la senda de saneamiento financiero en la ciudad es fruto del trabajo y la gestión socialista - PSOE GRANADA

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada ha defendido este martes que la senda de saneamiento financiero en la ciudad es fruto del trabajo y la gestión socialista, a la vez que ha advertido de que el PP "vuelve a hablar solo de ladrillos".

A través de un comunicado de prensa, el viceportavoz socialista, Paco Cuenca, explica que "Carazo y el gobierno del PP se benefician de la arquitectura financiera y de los fondos europeos que dejamos preparados". "Lo que hay en Granada no es un milagro del PP, sino el resultado de la responsabilidad y el trabajo de los socialistas en los últimos años. Cuando escuchamos expresiones como 'milagro financiero del PP' nos vienen a la cabeza los gurús 'populares', como Rodrigo Rato o Cristóbal Montoro", apostilla Cuenca.

El líder socialista ha asegurado que en el año 2016, bajo el mandato de Torres Hurtado, "el Ayuntamiento de Granada alcanzó una deuda de 240 millones de euros, y que tras la entrada del gobierno socialista se fue reduciendo año tras año hasta los 120 millones de 2023".

"Además, el PSOE encontró una institución intervenida y con la obligación de pagar las sentencias acumuladas por la LAC de 12 millones, u otros 40 millones de euros para sufragar indemnizaciones procedentes de una desastrosa gestión urbanística del PP, que acabó en los tribunales, y con el alcalde saliendo por la puerta de atrás entre cartones", añade.

De otra parte, valoran que en 2022, gracias a la gestión socialista, el Periodo Medio de Pago (PMP) a proveedores se redujo hasta 56,85 días, "la cifra más baja en años". Y que en marzo de 2023, el gobierno socialista acordó con el Ejecutivo central una operación que dejó la deuda comercial y el PMP a cero, "garantizando liquidez y normalidad en los pagos". También señalan que en mayo de 2023, el PSOE dejó al Ayuntamiento con más de 30 millones de euros en caja (24,6 millones en Tesorería y 6,6 millones en la Agencia Tributaria Municipal).

Durante el mandato socialista Cuenca, Granada consiguió más de 50 millones de euros en fondos europeos: 34 millones procedentes de los Next Generation (para movilidad sostenible, digitalización y eficiencia energética) y 18,7 millones de fondos EDUSI, invertidos en barrios como el Albaicín, La Chana o La Paz. "Con Carazo, sin embargo, las obras las pagan las granadinas y granadinos a través de Emasagra y, además, los barrios han quedado excluidos de mejoras y arreglos", añade el edil.

Además, Cuenca ha denunciado que el PP ha tenido que devolver más de un millón de euros de fondos europeos para el transporte público y ha perdido subvenciones como la del Cuarto Real de Santo Domingo. Por otro lado, Cuenca recuerda que "el PP ha renunciado a 1,5 millones en fondos directos para el fomento de la contratación local y que ha quedado en última posición de toda España en convocatorias europeas para la captación de ayudas para el empleo".

Para Cuenca, "la gestión económica del PP es una temeridad, y señala cómo la aportación de 18 millones de euros procedente del Gobierno de España permitió rescatar las maltrechas cuentas municipales tras un año de gestión del gobierno de Carazo, que por primera vez desde 2016 había roto la tendencia de reducción de la deuda municipal iniciada por el anterior gobierno socialista en la ciudad. "No hay fórmulas mágicas, sólo trabajo, transparencia e interés general", apunta Cuenca.

Además, dicen, "la nula gestión del PP está generando un caos en la gestión de la Zona de Baja Emisiones, eminentemente recaudatoria, y que no soluciona la calidad del aire; y su falta de consenso genera movilizaciones vecinales, como en el Zaidín, con la zona azul, o en Cervantes, con la remodelación de la avenida sin consultar a la ciudadanía".

Desde el PSOE consideran que la gestión del PP "se fundamenta en subir el billete de autobús, los impuestos, como el IBI, o las tasas municipales, como la del cementerio o las actividades deportivas; despreciar los servicios públicos, desatender el Área de Servicios Sociales, reduciendo el presupuesto en dos millones de euros; o cerrar recursos para las personas sin hogar".

Para Cuenca, "con el PP, hemos pasado de ser una ciudad con un modelo productivo basado en la ciencia y el conocimiento a la ciudad del ladrillazo. La gestión urbanística es la principal acción del equipo de Gobierno, que no atiende al interés general de la ciudadanía, sino a interés particulares y privados".

"En nuestra ciudad mandan los promotores urbanísticos que buscan la especulación y el pelotazo y esto ya ha llevado a la ruina a Granada más de una vez", añade.

Además, según señala el socialista, "Granada ha perdido el protagonismo y la relevancia de los grandes eventos conseguidos en la etapa socialista y han vuelto los conflictos vecinales, la UDEF y los escándalos como los casos Multas, Viogén o el de las oposiciones de la Policía Local".

Y concluye: "El PP camina hacia la ruina porque Granada no tiene proyecto de ciudad. Se ha esfumado la forma de hacer política sensata y cercana que conseguía el consenso y las alianzas".