El PSOE de Granada exige al PP en Diputación un "papel activo" contra los cortes de luz en la provincia

El diputado provincial del PSOE de Granada, Paco Cuenca. - PSOE DE GRANADA

GRANADA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha exigido al gobierno del PP en esta institución un "papel activo" contra los cortes de luz que sufren numerosos municipios de la provincia, especialmente en el Área Metropolitana, y ha exigido a la Junta de Andalucía que asuma "plenamente" sus competencias en esta materia.

En una nota de prensa, el diputado provincial Paco Cuenca ha lamentado el "abandono" del PP a los municipios en este ámbito ya que más de dos años después de aprobarse en pleno una moción socialista para que la Diputación y el gobierno andaluz se impliquen frente a esta grave problemática, "no ha hecho absolutamente nada". "Lejos de mejorar, la situación se ha agravado", ha subrayado Cuenca para afirmar que "no es un problema nuevo ni inevitable".

Asimismo, ha expuesto que a pesar de pagar su recibo de la luz, "miles de familias pierden alimentos, hay personas mayores sin climatización, pequeños negocios que no pueden abrir, explotaciones agrícolas que ven interrumpida su actividad o centros educativos y servicios públicos que no pueden funcionar con normalidad".

Tras señalar que en algunos municipios estos cortes se repiten "desde hace años", ha incidido en que ante olas de calor o frío extremo "se agravan las situaciones de desigualdad y se pone en riesgo la salud y la economía local".

Según Cuenca, la "inacción" del PP en Diputación al respecto es "un desprecio directo a la institución, a sus acuerdos plenarios y al mandato democrático que representa".

"Cuando el PP ignora una moción aprobada, está diciendo que el Pleno solo vale cuando no molesta a su partido en la Junta, que en este caso es la administración competente en la supervisión de la calidad del suministro eléctrico y tiene capacidad legal para actuar", ha criticado el socialista.

En ese contexto, ha indicado que ante la "falta de voluntad política y dejación consciente de responsabilidades del PP en Diputación", el PSOE presenta al próximo pleno otra moción como "exigencia política clara" para que el gobierno de Francisco Rodríguez "cumpla con los acuerdos plenarios y se comprometa en la defensa de los intereses de las localidades y de las familias perjudicadas".

Una iniciativa que también plantea que la Junta asuma sus competencias y obligue a las empresas distribuidoras a ejecutar planes de inversión en las zonas con peor servicio, así como que se hagan públicos los datos de calidad del suministro por municipios.

Asimismo, la moción solicita al gobierno provincial que, en un plazo máximo de tres meses, presente al pleno un informe de seguimiento que detalle las actuaciones realizadas, los compromisos adquiridos y el grado de cumplimiento de los acuerdos aprobados.

En ese contexto, Cuenca ha expuesto que municipios como Maracena, Peligros, Pinos Puente, Atarfe, Vegas del Genil, Ventas de Huelma, Cijuela, Chauchina, Iznalloz, así como distintos barrios de la capital como Bola de Oro y la zona de Gonzalo Gallas, que han sufrido cortes en los últimos días; siguen padeciendo una situación que "vulnera derechos básicos y que no puede normalizarse ni justificarse mediante explicaciones genéricas".

Cuenca ha considerado "grave" que, pese a la reiteración de quejas municipales, reclamaciones vecinales y resoluciones plenarias, la Diputación de Granada, como institución de representación y coordinación municipal, "permanezca en una posición pasiva". "Debe ejercer un liderazgo político claro, exigir responsabilidades y activar los mecanismos institucionales necesarios para proteger a la ciudadanía", ha concluido.