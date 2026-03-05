PSOE de Granada lamenta el fallecimiento del exdelegado de la Junta Antonio Argüelles

GRANADA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha lamentado el fallecimiento del que fuera, entre otras responsabilidades públicas y orgánicas, delegado provincial de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta, Antonio Argüelles, "un hombre íntegro que entendía lo público como un seguro de vida", ha dicho.

Fernández ha mostrado así sus condolencias a la familia y amistades por la triste pérdida de Argüelles. "Es un día triste para nuestro partido y para todas y todos los que tuvimos la suerte de compartir camino con él", ha afirmado.

"Antonio --arquitecto técnico por la Universidad de Granada-- era de esas personas que dignifican la política. Un hombre íntegro, de convicciones firmes y palabra tranquila", ha subrayado para añadir que "su huella queda en las responsabilidades que asumió, en el respeto que supo ganarse y en la calidad humana que desprendía en cada conversación".

"Nos quedamos con su ejemplo. Con su manera serena y honesta de hacer política, tan necesaria en estos tiempos. Y, sobre todo, con el compañero y amigo", ha remarcado.

A nivel orgánico, Argüelles era miembro en la actualidad del Comité de Ética del PSOE de Granada, además de haber sido años atrás secretario provincial de Política Institucional y Parlamentaria o miembro del Comité Director del PSOE-A, entre otros ámbitos.

En lo relativo a la gestión pública, también fue gerente provincial del Instituto de Fomento de Andalucía --Agencia IDEA, a posteriori--, patrono de la Fundación del PTS, consejero de Cetursa, delegado de la Agencia Provincial de Administración Tributaria (APAT) y consejero delegado de la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, dependiente de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Asimismo, fue director de la Feria de Muestras de Armilla, gerente y consejero de la sociedad gestora del Programa Leader-Alpujarra o gerente de la Fundación Patrimonio del Albaicín.