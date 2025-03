El PSOE de Granada pide a Carazo "más trabajo" para no perder los legados de Brazán y la Casa Ajsaris

GRANADA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE, María de Leyva, ha lamentado que el gobierno liderado por la alcaldesa, Marifrán Carazo, "esté dejando perder el legado que Brazán cedió a la ciudad" y "haya bajado los brazos ante la marcha del patrimonio de la Casa Ajsaris a Málaga". Para la socialista, "la falta de sensibilidad de la alcaldesa hace flaco favor a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura" y ha reclamado al PP "ni un paso atrás ante todo lo conseguido durante el mandato socialista". Al respecto, De Leyva ha pedido a Carazo "menos fotos y más trabajo", tras conocerse que el Ayuntamiento bajo su mandato ha renunciado a la gestión de la Casa del Almirante.

Así, María de Leyva ha señalado que "trabajar por la Capitalidad Cultural es no perder la Casa del Almirante para espacio museísticos de la ciudad y que retorne a la Universidad de Granada (UGR), dejando todo el material de Brazán en un limbo inaudito, como está pasando con la Casa Ajsaris que irá finalmente a Málaga". Para la edil, "la ciudad no puede dar pasos hacia atrás", por lo que ha reclamado que se agilicen los trabajos para la apertura de la Casa Agreda como museo de la ciudad y se retomen las negociaciones para que "el patrimonio de Granada no se vaya a Málaga ante la dejadez del PP".

De Leyva ha acusado a la alcaldesa de "paralizar" todo el trabajo y el esfuerzo que se hizo durante el mandato anterior para habilitar en la Casa del Almirante, "dando al traste con la musealización del Legado Brazán, ya que la casa está cerrada a cal y canto", lo que, en palabras de la socialista, "pone en peligro la permanencia del legado cedido al Ayuntamiento, ya que el PP no está cumpliendo con el contrato firmado entre el artista y la ciudad".

La concejala del PSOE ha reclamado a Carazo "una candidatura sólida" y le ha exigido que "más allá de fotos de promoción trabaje como lo hicimos en el mandato socialista de Paco Cuenca para que el Legado de Federico llegara a su casa o para que la titularidad de la Casa Agreda, que malvendió el PP en tiempos de Torres Hurtado, retornara al Ayuntamiento de Granada".

Por otro lado, la edil ha pedido a Carazo que "no siga silenciando que el Centro Federico García Lorca recibe de la Junta de Andalucía doce veces menos financiación que la Fundación Pablo Picasso de Málaga, o que, la Orquesta Ciudad de Granada obtiene presupuestariamente 2 millones menos que la orquesta de Sevilla". "Está claro que no son una aportaciones justas, son aportaciones que responden a unos intereses que nada tienen que ver con la calidad cultural, ni con la capacidad de las ciudades para poner en valor su patrimonio", ha lamentado el edil.

Para concluir, De Leyva ha recordado a Carazo que, "apostar por Granada 2031, es contestar también a los agravios en materia de Cultura del gobierno de Moreno Bonilla a Granada".