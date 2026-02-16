El PSOE de Granada pide a la Junta que libere fondos para reconstruir caminos rurales tras el temporal

Visita del Grupo Parlamentario Socialista de Granada a Montefrío (Granada) - PSOE

MONTEFRÍO (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario Socialista de Granada ha pedido a la Junta de Andalucía que "libere fondos para recuperar caminos rurales en la provincia, como los de Montefrío, para favorecer que los agricultores puedan realizar los primeros trabajos para recuperar sus fincas tras los daños del temporal y recoger la aceituna de los olivos que abundan en esta zona".

En una visita al municipio, el parlamentario andaluz Gerardo Sánchez ha afirmado que "las lluvias han terminado y ahora llega el momento de que Moreno Bonilla deje de hacerse fotografías y se ponga a trabajar".

"Los que necesitan los pueblos es recuperar el sector primario, ya que numerosos agricultores no pueden llegar a sus fincas porque los caminos están destrozados, o en algunos casos ni existen", ha subrayado.

Sánchez, acompañado por la parlamentaria andaluza Olga Manzano, el senador Pepe Entrena y la alcaldesa de Montefrío, Remedios Gámez; ha incidido en que "hay que ponerse a trabajar para que esta desgracia se recupere lo antes posible".

"Hace falta compromiso y colaboración con ayuntamientos como el de Montefrío, que desde el primer día tiene todos los medios puestos reparando y mejorando caminos para que se pueda llegar a las fincas, pero sin la ayuda de la administración autonómica es inviable".

Por su parte, la alcaldesa de Montefrío, Remedios Gámez, ha demandado "inmediatez" al conjunto de las administraciones para que ayuden al municipio en reparar los importantes daños en caminos rurales, arroyos o equipamientos públicos y así "volver a la normalidad lo más pronto posible".

Tras agradecer la visita del Grupo Parlamentario Socialista para conocer in situ los desperfectos que hay en la localidad, Gámez ha asegurado que las actuaciones "tienen que ser importantes y rápidas porque tenemos todos los carriles de Montefrío, prácticamente cortados o inhabilitados, y la gente tiene que recoger la aceituna y no puede hacerlo".

La regidora, que ha apuntado que Montefrío cuenta con 800 kilómetros de caminos rurales, ha asegurado que la localidad necesita "ayuda urgente y que se ponga el máximo aporte económico".

Asimismo, ha aludido a la situación que presenta el arroyo que pasa por el entorno del Parque Fuente Molina.

"Los tubos de saneamiento están totalmente hechos pedazos, como otros puntos del municipio", ha apuntado para explicar que desde el Ayuntamiento "hemos estado ayudando a la gente en estos días, intentando que no sufriera ningún daño personal y así ha sido".

"También tenemos muchos desprendimientos, muros caídos, desperfectos en las escuelas de música o en las chapas del pabellón", ha enumerado para incidir también en el corte de la carretera provincial que conecta Montefrío con Algarinejo.

"El alumnado de este municipio no puede venir al IES Hiponova porque el autobús no puede pasar por esta vía debido al destrozo que tiene", por lo que ha solicitado a la Diputación de Granada que intervenga "de urgencia".