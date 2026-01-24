PSOE de Granada pide a la Junta que "recupere" la inversión en empleo y amplíe tramos de edad hasta los mayores de 55

Secretario de Comunicación del PSOE de Granada, José Manuel Molino. - PSOE GRANADA

GRANADA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Comunicación del PSOE de Granada, José Manuel Molino, ha pedido a la Junta de Andalucía que "recupere la inversión en materia de empleo en la provincia y amplíe los tramos de edad para garantizar oportunidades laborales a los desempleados mayores de 55 años".

Según ha informado el PSOE de Granada en una nota, Molino ha señalado que el último plan de empleo del Gobierno andaluz "sólo destina nueve millones de euros al empleo joven, dirigido a personas entre los 18 y los 29 años". Asimismo, ha asegurado que "son casi 15 millones de euros menos que el último plan que aprobó el anterior Ejecutivo socialista".

El socialista, que ha lamentado el "recorte" de la Junta en empleo en la provincia, ha incidido en que "en seis años, Granada ha perdido más de la mitad de los recursos autonómicos". A su juicio, esto significa "menos oportunidades de empleo y formación para quienes más lo necesitan, los mayores de 30, 45 y 55 años".

Por último, Molino ha reiterado la necesidad de que el Gobierno andaluz destine los recursos con los que la provincia ya contaba para "el fomento del empleo y, especialmente, ofrezca posibilidades a los granadinos parados mayores de 55 años", ha concluido.