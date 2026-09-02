El PSOE de Granada pide la mediación de la Junta para ofrecer viviendas de alquiler a las familias del Zaidín

Concejales del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada durante una visita al Zaidín. - PSOE GRANADA

GRANADA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada ha pedido este miércoles una respuesta habitacional inmediata para los vecinos y vecinas del barrio del Zaidín afectados por los recientes seísmos. La portavoz de la formación, Raquel Ruz, acompañada por afectados de la zona, ha calificado de "dantesca y dramática" la que ha considerado "inacción" tanto de la alcaldesa, Marifrán Carazo, como del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "ante una crisis que exige soluciones de realojo y ayuda en la tramitación requerida a los afectados de manera urgente".

Ruz ha lamentado "la desatención institucional" que sufren las familias afectadas y ha criticado abiertamente la gestión de los recursos de emergencia temporales tras casi un mes de incertidumbre. "La situación de los vecinos de esta zona es dramática. Siguen estando algunos alojados en un albergue, que es un alojamiento de emergencia para no más de 48 horas. No sabemos qué va a pasar con estos vecinos que no pueden volver a sus casas y esto va para meses, no va a tener una solución inmediata y de momento no se les está gestionando unos realojos que deben ser una prioridad", ha advertido la concejala socialista durante su comparecencia.

Desde el grupo socialista han lamentado las recientes declaraciones de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, "contra las movilizaciones vecinales y las protestas manifestadas por los desalojados que se sienten desamparados y preocupados".

Ruz ha condenado que la alcaldesa "demonice a los vecinos que legítimamente están protestando por su situación, acusándoles de querer boicotear las fiestas del barrio, en lugar de personarse en la zona para escuchar sus demandas y comprender la realidad a la que se enfrentan".

En este sentido, la portavoz ha censurado el "postureo de fotos y anuncios de Carazo", a quien ha afeado que mantenga reuniones con representantes patronales únicamente mientras "da la espalda a los ciudadanos y a los vecinos del Zaidín y de Santa Adela, una de las más perjudicadas por los seísmos del último mes".

Asimismo, la edil portavoz socialista ha extendido la denuncia al Gobierno andaluz, al recordar que las competencias en materia de realojo y alternativa habitacional corresponden a la administración autonómica. Ruz ha reprochado al presidente Juanma Moreno que no se haya desplazado al Zaidín en 20 días a pesar de ostentar el título de Hijo Adoptivo de la provincia.

"Está más pendiente de lo que pasa en Ceuta, adonde sí ha ido a pedir la reactivación del comercio, que de venir aquí a hablar con los vecinos y vecinas afectados, que es donde tiene que estar puesto que es su competencia. Necesitamos una alcaldesa y un gobierno autonómico que realmente den soluciones a cientos de familias que han tenido que dejar sus casas y no que miren a otro lado", ha aseverado Ruz.

Ante este escenario, el PSOE ha reclamado la movilización inmediata de fondos de la Junta de Andalucía y la Diputación de Granada para habilitar un programa de alquiler social o viviendas alternativas que permita a las familias recuperar su rutina diaria con estabilidad.

Por último, Ruz ha alertado sobre la insuficiencia de los Puntos de Información dispuestos en los centros cívicos. Así, ha señalado que se está derivando la solicitud de compensaciones al Consorcio a través de procedimientos telemáticos sin considerar la brecha digital de muchas de las personas afectadas o la dificultad de los mayores para entender los mecanismo y procedimientos.

"No nos sirve de nada la información si no saben cómo tramitarlo. Necesitamos funcionarios que les gestionen las solicitudes presencialmente porque carecen de certificado digital. Hacen falta realidades, empatía y soluciones ya, no más titulares de prensa", ha concluido la líder de la oposición, quien ha vuelto a hacer una llamada a Carazo "para que empatice con la situación de quien peor lo está pasando".