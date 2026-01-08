PSOE de Granada urge la apertura de pabellones deportivos para personas sin hogar ante la ola de frío

Concejalas del Grupo Socialista en Granada en su visita al centro de calle Arandas. - PSOE

GRANADA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha reclamado a la alcaldesa, Marifrán Carazo (PP), la puesta en marcha de un dispositivo especial para personas sin hogar ante la bajada drástica de las temperaturas y propone la apertura de pabellones deportivos como el del Mulhacén, actualmente cerrado.

La portavoz socialista, Raquel Ruz, y la concejala Nuria Gutiérrez han comparecido a las puertas del Centro de Acogida de la calle Aranda para denunciar la insuficiencia de recursos municipales y el "abandono" que sufren las personas más vulnerables de la ciudad.

Ruz ha calificado la situación de "crítica", señalando que el actual dispositivo de la calle Aranda, que da cobijo alrededor de 15 personas, es "totalmente insuficiente" para la realidad de la ciudad.

"Estamos hablando de que hay unas 300 personas sin hogar durmiendo todos los días en las calles de Granada", ha aseverado la portavoz, quien ha denunciado que el equipo de gobierno del PP "ha perdido totalmente la humanidad, condenando a centenares de ciudadanos a soportar la intemperie con temperaturas que estos días han alcanzado los 5 grados bajo cero".

Para la portavoz del PSOE, la decisión de cerrar el recurso de la calle Varela y la falta de acción en este asunto, "está poniendo en riesgo su vida".

"Lo estamos viendo en otras ciudades donde ha habido muertes por frío estos días, y, en Granada, desgraciadamente lo hemos padecido numerosas veces", ha sentenciado.

Ante esta emergencia, el PSOE ha instado a Carazo a habilitar de inmediato espacios municipales adicionales y ha propuesto específicamente la apertura de pabellones deportivos como el del Mulhacén, que actualmente está "cerrado a cal y canto", así como otros polideportivos y centros cívicos de los barrios.

El objetivo es ofrecer un techo seguro donde estas personas puedan guarecerse durante las noches más duras del invierno.

"Hacemos un llamamiento a la señora Carazo para que tenga un poquito de humanidad y dé las soluciones que sí se tuvieron en otras ocasiones", ha añadido Ruz, recordando que durante el mandato socialista se habilitaron instalaciones de urgencia para evitar que nadie durmiera en la calle en condiciones extremas.

Por su parte, la concejala socialista Nuria Gutiérrez ha exigido que la atención a las personas sin hogar vuelva a ser una "prioridad" para el Ayuntamiento, lamentando que, al ser un colectivo que no vota, "hay personas que no lo ven como una prioridad a gestionar".

Gutiérrez ha recordado la gestión del anterior equipo de gobierno socialista, que adelantaba la campaña de frío a finales de octubre o principios de noviembre, en lugar de esperar a diciembre, y que mantuvo recursos abiertos las 24 horas, los 365 días del año, como el centro de la calle Varela, "que el PP cerró al mes y poco de llegar al gobierno".

"Estamos de acuerdo en que lo principal es la vivienda, pero mientras llegan esas soluciones, hay que poner recursos urgentes", ha explicado Gutiérrez.

La edil ha incidido en que la atención debe ser digna y permanente, cubriendo tanto las olas de frío como las de calor, ofreciendo no solo un lugar para dormir, sino espacios donde "descansar, ducharse, lavar la ropa y alimentarse".

Para concluir, ha exigido al gobierno de la ciudad que no dé la espalda a los más débiles y habilite los recursos necesarios para garantizar que Granada sea una ciudad humanitaria que protege a todos sus habitantes.