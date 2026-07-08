PSOE de La Guardia (Jaén) pide a la Junta que "mueva ficha" y autorice cuanto antes el autobús Jaén-La Guardia

JAÉN 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
El PSOE de La Guardia ha pedido a la Junta de Andalucía que "mueva ficha con urgencia" y convoque la reunión del Consorcio de Transportes Metropolitano que le ha pedido el alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE) para extender el servicio de autobús urbano de la capital hasta el municipio guardeño.
La portavoz del Grupo Municipal Socialista en La Guardia, Luisa Marabé, ha mostrado su apoyo a la propuesta formulada por Julio Millán y solicita al Gobierno andaluz que "autorice cuanto antes" este servicio, que sería "indudablemente muy beneficioso para los vecinos y vecinas de La Guardia".
En este sentido, ha avanzado que la propuesta que se va a poner encima de la mesa es que el autobús llegue hasta Entrecaminos, la N-323 e incluso hasta el propio casco urbano de La Guardia.
Marabé ha indicado que lo único que ha hecho el Ayuntamiento de La Guardia es poner un servicio de autobús del Consorcio de Transportes Metropolitano "que no ha cumplido con las expectativas ni da respuestas a las necesidades" de toda la población, que está pidiendo "más horarios y más flexibilidad" en una conexión que es fundamental por motivos laborales, sanitarios, educativos o de ocio.
Así las cosas, ha reclamado a la Junta de Andalucía "que no deje pasar el tiempo, que acelere los plazos convocando cuanto antes la reunión que le ha solicitado el Ayuntamiento de Jaén y que muestre disposición total para llegar a un acuerdo", un acuerdo entre administraciones que sea "estable, compartido, coordinado y prolongado en el tiempo".
La portavoz ha apuntado que estas soluciones ya habían venido siendo abordadas en reuniones celebradas entre el PSOE de La Guardia y el propio Julio Millán y los concejales socialistas de la capital. "El Ayuntamiento de Jaén ha mostrado su buena predisposición a lograr un acuerdo y ahora le toca el turno a la Junta de Andalucía", ha concluido Marabé.