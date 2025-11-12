PSOE-A incide en la "privatización" de la sanidad andaluza que "está peor que nunca" al criticar el Presupuesto de 2026

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha aprovechado su turno en el debate de totalidad del proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 2026 en el Pleno del Parlamento para afear a la Junta el supuesto proceso de "privatización" que, según ha reprochado, está acometiendo en la sanidad andaluza, que "está peor que nunca".

Así lo ha remarcado la diputada del PSOE-A Alicia Murillo durante su intervención en este debate del proyecto de Presupuesto de la Junta para 2026, en el que la situación de la sanidad andaluza ha tenido un papel protagonista, y que ha iniciado afirmando que las cuentas que el Gobierno del PP-A ha diseñado para el próximo ejercicio "confirma que el gran bulo de Andalucía tiene nombre y apellidos, y se llama Juan Manuel Moreno Bonilla", en referencia al presidente de la Junta y del PP-A.

Así, ha afirmado que el Presupuesto "desmiente una a una todas las promesas y todos los anuncios" con los que desde el Gobierno del PP-A han intentado "engañar a los andaluces", al tiempo que ha avisado de que en ese proyecto de ley "no hay rastro de las promesas que hicieron hace unas semanas para intentar tapar el escándalo de los cribados del cáncer de mama", un "escándalo nacional que ha afectado a miles de mujeres", según ha puesto de relieve.

La representante socialista ha agregado que el Presupuesto de 2026 "en sí mismo es una enmienda a la totalidad" del propio presidente de la Junta, "porque desmonta su relato, desmiente sus anuncios y retrata a su Gobierno tal y como es, un gobierno inútil, incapaz e insensible", que "ha fracasado en lo más importante, proteger a los andaluces", y que "no arregla la sanidad pública, ni mejora la educación, ni acorta la lista de espera de la dependencia, ni apuesta por una Andalucía más justa, más igualitaria y más moderna", ha abundado.

Alicia Murillo ha censurado que el Gobierno de la Junta "tiene más dinero que nunca, pero presta a Andalucía los peores servicios públicos que se han prestado nunca", y ha afeado al PP-A que, "tras siete años de gobierno", han provocado que los andaluces "pagan más, pero reciben menos" de la administración autonómica, y "la sanidad pública está peor" en esta comunidad respecto a la anterior etapa de gobierno socialista.

"Este presupuesto no es el que Andalucía necesita", sino "el de la privatización, la opacidad y la propaganda, el de la desigualdad y del abandono", ha sentenciado la parlamentaria socialista.

