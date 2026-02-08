El PSOE insta al Gobierno local a aplicar la normativa andaluza "para preservar la calidad acústica" en Córdoba

Archivo - Córdoba.-El PSOE critica "la mengua de fondos" para cultura en el presupuesto municipal para 2026 - PSOE - Archivo

SEVILLA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en Córdoba Isabel Bernal ha instado al Gobierno municipal (PP) que aplique en la capital la normativa andaluza para preservar la calidad acústica de los ciudadanos "que la propia Junta aprobó en febrero del pasado año" para prevenir, vigilar y controlar la contaminación acústica en la comunidad autónoma, garantizando el descanso y la protección del medio ambiente.

En una nota de prensa, Bernal afirmado que este reglamento, que persigue equilibrar las actividades económicas y sociales con el bienestar de la ciudadanía y la normativa europea, establece límites más claros para las emisiones acústicas de actividades, infraestructuras y establecimientos públicos y nuevos criterios para la zonificación acústica de los municipios andaluces.

Desde el PSOE, el edil ha pedido al equipo de gobierno en la capital que incorpore una metodología clara y pública de evaluación de negocios que puedan producir ruidos, que intervengan en las viviendas colindantes y en el entorno social, así como que se exija el correspondiente aislamiento acústico en los nuevos niveles que establece la norma.

El Reglamento establece nuevas exigencias en el uso de limitadores-controladores de sonido en establecimientos con equipos de reproducción o amplificación audiovisual, siendo obligatorio su uso en todos aquellos locales donde el nivel de emisión sonora pueda superar los 85 decibelios, reforzando el control del ruido generado en el interior y su impacto en el entorno.

Asimismo, la normativa incluye un sistema mejorado para la medición del ruido en caso de denuncia, realizando ensayos en la fachada de la vivienda afectada, lo que supone una garantía adicional para aquellas personas que sufran los efectos de la contaminación acústica en sus hogares.

Isabel Bernal ha insistido en que las zonas tensionadas por la cantidad de tránsito y de negocios, como el centro histórico, necesitan especialmente la aplicación de la nueva normativa para que puedan convivir de forma armónica los habitantes con los negocios y el turismo. "Desde el PSOE exigimos al Gobierno del PP un Plan para implementar estas medidas de control acústico, donde toda la ciudadanía cordobesa pueda saber cómo se está controlando el ruido y qué medidas se están tomando al respecto", ha concluido.