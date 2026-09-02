PSOE-A insta a la Junta a "cumplir" el acuerdo firmado en 2024 con Ceuta para la acogida de menores en crisis migratoria

La portavoz del grupo parlamentario socialista, María Márquez, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 2 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los g - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha instado este miércoles a la Junta de Andalucía a "cumplir" el convenio de colaboración firmado en el año 2024 con el Gobierno de Ceuta, también del PP, que contempla la acogida de menores migrantes ante una situación de "crisis migratoria" en la ciudad autónoma española del norte de África.

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha reivindicado este convenio suscrito entre los gobiernos andaluz y ceutí presididos, respectivamente, por los 'populares' Juanma Moreno y Juan Vivas, en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que la responsable socialista ha subrayado que la comunidad autónoma andaluza "tiene competencia y herramientas para ayudar y colaborar, y para poner soluciones encima de la mesa" en relación a la crisis que se vive en Ceuta.

Al hilo, ha criticado que el presidente de la Junta está acostumbrado, "cuando hay un problema", a mirar "hacia otro lado" y "silbar", así como a "trabajar poquito" a la hora de "poner soluciones encima de la mesa cuando tiene herramientas y competencias".

La también portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha relatado que el referido convenio de colaboración se basó "en un documento anterior" del año 2021, y dice que "hay que cumplir la ley", y que "la comunidad autónoma de Andalucía tiene competencias exclusivas para los menores extranjeros no acompañados".

Entre sus cláusulas --según ha continuado explicando María Márquez-- se incluye una "para la protección de los niños y adolescentes migrantes no acompañados", que, por una "contingencia migratoria, tienen que ser trasladados desde el territorio de la ciudad autónoma de Ceuta a la comunidad autónoma de Andalucía".

Según ha abundado la representante socialista, dicho convenio "pretende ser un instrumento de cooperación interautonómico que permita la derivación e integración de los niños y adolescentes migrantes no acompañados entre las partes firmantes de forma ágil" y "estable en el tiempo mientras continúe desarrollándose la crisis migratoria que afecta a la ciudad de Ceuta".

La responsable socialista se ha preguntado "qué es lo que ha cambiado" desde 2024 a ahora "para que este convenio no se esté cumpliendo", y para que la Junta de Andalucía cuente ahora con "un vicepresidente --en alusión a Manuel Gavira, de Vox-- que ha dicho abiertamente, públicamente, que Andalucía no va a recibir a ningún menor extranjero no acompañado".

De igual modo, se ha preguntado "qué está haciendo el Gobierno de la Junta de Andalucía" y, directamente, su presidente, Juanma Moreno, "por que no violen a las niñas menores extranjeras en Ceuta, teniendo herramientas" como dicho convenio de colaboración, y "qué sigue haciendo" el Ejecutivo andaluz "por proteger a los niños menores extranjeros no acompañados en Ceuta, teniendo herramientas como éstas que él mismo firmó".

QUE MORENO "CUMPLA LO QUE FIRMÓ"

En ese punto, la portavoz ha anunciado que el PSOE-A va a exigir en el Parlamento de Andalucía "el cumplimiento y la ampliación de este convenio", y que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "cumpla lo que firmó y que cumpla la ley".

María Márquez ha argumentado que si el presidente andaluz "entendía que en el 2024 había una crisis migratoria en Ceuta" ante la que la Junta de Andalucía "tenía que poner todos los recursos a disposición" de la ciudad autónoma, "después de lo que ha pasado" allí este verano, "habrá que poner más recursos todavía, y tendrá más sentido que nunca que se ponga en marcha este convenio".

De este modo, María Márquez ha avisado de que el PSOE-A "utilizará todas las herramientas" que le da su posición de "oposición" al Gobierno andaluz para llevar al Parlamento de Andalucía "la petición de cumplimiento de este convenio".

Además, ha señalado que si ahora "estuviera gobernando el Partido Socialista en Andalucía", la Junta utilizaría "todas las herramientas que estuvieran a su alcance para, desde el Gobierno de Andalucía, ayudar al pueblo de Ceuta al 100%", y ha lamentado que ahora mismo no se da "esa respuesta" por parte del Ejecutivo de Juanma Moreno, al que ha insistido en reprochar que "es experto en el escapismo, en silbar cuando tiene un problema".

De igual modo, ha señalado al presidente de la Junta que no debe meter "en un cajón" dicho convenio suscrito con Ceuta porque ahora "esté gobernando con Vox, y le valgan más su sillón y los cargos que tiene el Partido Popular que los derechos humanos y los niños que presuntamente dice defender ante los medios de comunicación".

INFORME DE POLICÍA

Por otro lado, a María Márquez le han preguntado en la rueda de prensa por el informe de la Policía en el que se atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta ocurrida los pasados 30 y 31 de julio del que se ha hecho eco el diario 'El Español'.

La portavoz socialista ha señalado al respecto que ha leído "en los medios de comunicación el tono" en el que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "ha pedido explicaciones al responsable de la Policía" por este informe, y ha subrayado que en él "se intuye cierto enfado, molestia" en el ministro, "porque es obvio que, para tomar cualquier tipo de decisión, estando al frente de la gestión y la responsabilidad que tiene el Gobierno de España, y que tiene específicamente este ministro, las competencias que tiene, no se entendería que no hubiera tenido acceso a toda la información", según ha puesto de relieve antes de concluir con su deseo de que "cuanto antes" se aclare este asunto.