PSOE-A insta a la Junta desde el Parlamento a retirar su proyecto de ley de Vivienda y a consensuar otro con "diálogo"

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista defenderá el próximo jueves, 25 de septiembre, en el Pleno del Parlamento andaluz una moción relativa a vivienda con la que, de entrada, quiere emplazar al Gobierno de la Junta a "retirar el actual proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía" que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 10 de septiembre, y a "comenzar un periodo de debate y diálogo con los agentes sociales y representativos de la sociedad andaluza a fin de presentar un proyecto de ley realmente consensuado y que venga a solucionar realmente el problema actual de acceso a la vivienda que tienen la mayoría de los andaluces".

Así se recoge en el primero de los 22 puntos de los que consta esta moción, consultada por Europa Press, que es consecuencia de la interpelación que el Grupo Socialista planteó al Gobierno andaluz en la anterior sesión plenaria.

En segundo lugar, el PSOE-A quiere con esta iniciativa que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "aplicar cuantas medidas sean necesarias para que la vivienda en Andalucía sea un derecho de la ciudadanía" tal como viene recogido en la Constitución y el Estatuto de Autonomía "garantizando que el acceso a la vivienda sea en condiciones de igualdad, y que este derecho se consolide como el quinto pilar del Estado del Bienestar".

A tal fin, "el Consejo de Gobierno deberá aprobar, en un plazo máximo de seis meses, un plan integral de vivienda con objetivos cuantificables, calendario de ejecución y dotación presupuestaria suficiente", plantea la moción socialista.

De igual modo, el Grupo Socialista quiere que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "adoptar medidas que posibiliten ampliar la oferta de vivienda disponible", y "aplicando penalizaciones a quienes mantengan inmuebles sin uso y poniendo dichos recursos al servicio de las familias trabajadoras y de los colectivos con mayores dificultades de acceso".

Que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno a "cumplir y aplicar en Andalucía todas las medidas previstas en la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, incluyendo la declaración de zonas de mercado tensionado en aquellos lugares donde el coste medio del alquiler o de la hipoteca supere el 30% de los ingresos de los hogares", es otra de las reivindicaciones que plantea esta moción.

También quiere el Grupo Socialista emplazar a la Junta a "aprobar cuantas medidas sean necesarias para garantizar que ningún andaluz tenga que destinar más del 30% de sus ingresos mensuales al pago de la vivienda, estableciendo mecanismos de control, ayudas específicas y un sistema de evaluación periódica", y a "impulsar un modelo de vivienda pública y protegida que facilite el acceso a una vivienda digna y asequible, especialmente para la población joven y los sectores más vulnerables de la sociedad andaluza".

Otras propuestas de la iniciativa parlamentaria socialista son que el Gobierno andaluz duplique "la inversión pública en políticas de vivienda en los próximos presupuestos" y vaya "aumentando los fondos públicos autonómicos en los próximos años hasta alcanzar el 0,4% del PIB, en la media de los países de la UE", así como que establezca "acuerdos de colaboración con la administración local para la elaboración e implementación de planes específicos de construcción de vivienda pública a precios asequibles".

Con esta moción, además, el PSOE-A propone que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno a "reforzar el papel de los promotores públicos de vivienda, tanto autonómicos como locales", así como a "aprobar un plan estratégico urgente de ampliación del parque público de viviendas, con el objetivo de que en un plazo máximo de quince años se alcance, al menos, el 9% del total de viviendas principales en Andalucía", situando a la comunidad "en la media de la Unión Europea", y a "incentivar el modelo de vivienda protegida de alquiler con opción a compra".

El Grupo Socialista quiere también que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno a "fomentar alternativas habitacionales asequibles y sostenibles promoviendo la oferta de vivienda en cooperativas y modelos de cesión de uso", así como a "promover una reforma de la legislación urbanística andaluza" para "establecer mecanismos de flexibilización excepcionales que permitan a los ayuntamientos liberar suelo específicamente destinado a la construcción de vivienda pública".

El PSOE-A propone también que el Parlamento emplace a la Junta a "poner en marcha medidas efectivas de simplificación administrativa y agilización de los procedimientos urbanísticos y de edificación, especialmente en lo que respecta a la tramitación de licencias y autorizaciones vinculadas a proyectos de promoción de vivienda protegida", y a "garantizar la calificación como vivienda protegida con carácter permanente, de modo que dichas viviendas conserven indefinidamente su condición".

Por otro lado, el Grupo Socialista planteará el jueves que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "diseñar y poner en marcha una batería de incentivos fiscales y líneas de subvención para la construcción de vivienda nueva o rehabilitación de vivienda antigua destinada a venta o alquiler de residencia habitual a precios asequibles", así como a "ejercer el derecho de tanteo y retracto tanto en transmisión de viviendas protegidas como las procedentes de ejecuciones hipotecarias, transacciones judiciales y extrajudiciales, procedentes de subastas públicas o de liquidaciones concursales".

La moción socialista también reclama a la Junta la toma de "decisiones firmes y sostenidas en el tiempo para combatir la especulación urbanística e inmobiliaria que está provocando una subida desorbitada de los precios de la vivienda en Andalucía", y que complemente "los fondos procedentes del Gobierno de España destinados al Bono Alquiler Joven hasta duplicar su cuantía".

CONTRA LA "TURISTIFICACIÓN"

La iniciativa socialista también quiere emplazar al Ejecutivo andaluz a "garantizar un procedimiento de tramitación y adjudicación ágil y eficaz" de dicho Bono Alquiler Joven, así como a "actuar contra los efectos nocivos de la turistificación" de barrios y ciudades y a "estimular la vuelta al uso residencial de viviendas turísticas con medidas fiscales para que se incorporen al mercado de compraventa o alquiler de larga duración".

Otras propuestas que completan la moción son las de instar al Consejo de Gobierno a "promover un registro unificado de las Viviendas de Uso Turístico en Andalucía que facilite la vigilancia y control de los requisitos legales y fiscales que deben cumplir", así como a "poner en marcha una Oficina de Atención y Asesoramiento en Vivienda que informe a los demandantes de vivienda de Andalucía de todos los recursos disponibles, de los derechos y obligaciones de las personas propietarias e inquilinos, así como prevenirlos de posibles abusos y estafas".