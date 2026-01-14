PSOE-A insta a Moreno a aceptar el nuevo modelo de financiación y augura que "lo pagará en las urnas" si lo rechaza

El portavoz socialista de Presidencia, Mario Jiménez, en rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla. - PSOE-A

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha emplazado este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, a aceptar el nuevo modelo de financiación autonómica que ha planteado el Ministerio de Hacienda, y ha augurado que "pagará en las urnas" su rechazo al mismo si no varía su posición al respecto.

Son ideas que ha trasladado el portavoz socialista de Presidencia, Mario Jiménez, en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla al hilo de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, además de secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, ha informado a los consejeros autonómicos de Hacienda de su propuesta para reformar el sistema de financiación.

Mario Jiménez ha celebrado, de entrada, que haya "una propuesta encima de la mesa" sobre esta cuestión, después de que el PP no hiciera "absolutamente nada" mientras gobernaba con mayoría absoluta en la etapa de Mariano Rajoy y el sistema todavía en vigor ya "estaba caducado", y ha defendido que eso "demuestra que el Gobierno de España" que preside Pedro Sánchez "tiene un proyecto político para este país plenamente coherente con el mandato constitucional, mientras que la oposición no tiene proyecto ni para llegar al té de las cinco de esta tarde", ha apostillado.

Dicho esto, ha sostenido que la propuesta de nuevo sistema de financiación es "la mejor noticia" con la que Andalucía podía "empezar el año" 2026, mientras que, a la vez, es "una mala noticia" para Juanma Moreno, que "sólo vive de la confrontación", según ha opinado antes de reivindicar que el modelo planteado por Hacienda permite "dar el salto cuantitativo y cualitativo de calidad que la sanidad pública, la dependencia, la gestión educativa, el conjunto de los servicios públicos andaluces necesitan".

En esa línea, ha considerado que el diseño de este sistema de financiación es "una prueba evidente" de que María Jesús Montero "tiene un plan" para Andalucía y "tiene claro cómo va a financiar el proyecto político para desarrollarlo", al tiempo que ha valorado que la propuesta contempla que la comunidad autónoma reciba "4.850 millones de euros más cada año" en relación a lo que recibe actualmente, siendo así la región que "más recursos extra recibe en comparación con el anterior sistema".

Recordando la condición de Montero de candidata a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones andaluzas, previstas para este año 2026, Jiménez ha defendido que, "con la capacidad de gestión, con la experiencia" de la también ministra de Hacienda, "Andalucía tiene futuro", algo de lo que, según ha opinado, carece "con la inanidad" de Moreno, "con su falta de capacidad, de preparación, de solvencia política y económica a la hora de diseñar cómo tiene que ser el futuro de Andalucía".

Desde estas premisas, el portavoz socialista ha emplazado al presidente de la Junta a aclarar si, tras la reunión de este miércoles del CPFF, "se va a poner de parte de los andaluces o de parte de (Alberto Núñez) Feijóo", en referencia al líder nacional del PP, y si va a decidir su posición al respecto de esta cuestión "pensando en los andaluces" o en el dirigente 'popular'.

Mario Jiménez ha tildado de "ridículos e insolventes" los argumentos que consejeros de la Junta están trasladando contra la propuesta del Ministerio de Hacienda, y ha criticado que "no saben qué inventar ni qué argumentar" para justificar su rechazo, porque "no es posible explicarle a los andaluces que esta tierra rechaza 4.850 millones de euros del Gobierno de España por el color del cheque".

"HA LLEGADO EL MOMENTO DE LA VERDAD"

En esa línea, ha censurado que Moreno pueda estar "dispuesto a robarle a los andaluces 4.850 millones para financiar la sanidad, la educación públicas, la dependencia, la Formación Profesional o las universidades", y ha remarcado que "ha llegado el momento de la verdad", teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda ha trasladado a las comunidades autónomas en el CPFF que el sistema que se pone encima de la mesa "es voluntario".

"Es decir, Andalucía no va a poder trampear diciendo 'no' por servilismo a Feijóo y a (Isabel Díaz) Ayuso y, por detrás, poniendo la mano", ha advertido Mario Jiménez para subrayar que, "si Andalucía quiere beneficiarse de los 4.850 millones de euros" adicionales que le aportaría este nuevo sistema de financiación, "va a tener que solicitarlo", porque "no se trata de imponer nada", sino de que "cada uno asuma sus responsabilidades".

El representante del PSOE-A ha defendido que por parte del Gobierno central "hay voluntad de negociar con las comunidades autónomas", que "son tan Estado como la Administración General", y ha insistido en preguntarse si Moreno va a rechazar la propuesta presentada por Montero "por cobardía" o por "estrategia política".

Jiménez ha llamado a Moreno a situarse "a la altura de las circunstancias" y a no comportarse como "una banda que primero secuestra a los servicios públicos y, después, le roba el dinero del rescate a los ciudadanos", y ha incidido en destacar que, "de cada 100 euros nuevos" de financiación adicional que contempla el nuevo modelo, Andalucía recibiría 23, por lo que el presentado por Hacienda es "el mejor sistema de financiación posible" después de que lo haya elaborado alguien --en referencia a María Jesús Montero-- que "pone su acento andaluz en todo lo que hace".

Así, ha remarcado que "no existen razones políticas, económicas o de procedimiento para que Moreno Bonilla diga que 'no' a este sistema", por lo que ha instado al presidente andaluz a que este miércoles "diga 'sí' en el Consejo de Política Fiscal y Financiera" a la propuesta de Hacienda, "que abandone su odio a Cataluña", y que "no esconda su insolvencia política y su sumisión a Feijóo detrás de argumentos que no son justos y no tienen ningún fundamento".

Mario Jiménez ha sostenido además que el sistema presentado por Montero "desenmascara las mentiras" del presidente de la Junta, "sus bulos, su estrategia de confrontación permanente mientras no hace nada por los andaluces", además de que es un modelo que "premia el dinamismo, la capacidad económica" de Andalucía, siendo "un punto de partida de primer nivel para abordar un futuro" en el que esta comunidad "de verdad ocupe el espacio que le corresponde en España".

Así las cosas, el representante del PSOE-A ha concluido pidiendo "solemnemente al presidente de la Junta que reflexione, que sepa que otros territorios gobernados por el PP van a tomar decisiones pensando en sus ciudadanos, no en Feijóo; que no vaya a hacer el ridículo de quedarse colgado de la brocha mientras otros territorios solicitan incorporarse al sistema por los beneficios que tiene", y que diga "sí" al nuevo modelo porque los servicios públicos andaluces "lo necesitan", según ha defendido Jiménez, que ha augurado que, si Moreno no acepta esta propuesta, "lo pagará en las urnas, porque estará tirando a la basura el futuro del Estado del bienestar en esta tierra, de la sanidad, la educación y la dependencia", según ha zanjado.