PSOE-A insta a Moreno a "no renunciar" al nuevo modelo de financiación ideado del que Andalucía es "la más beneficiada"

SEVILLA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha celebrado este viernes que Andalucía es "la comunidad autónoma más beneficiada en la propuesta de financiación" que ha presentado este viernes la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y ha instado al presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, a "no renunciar" a los casi 4.850 millones de euros más que recibiría en 2027 la comunidad autónoma con la aplicación de ese modelo.

Son ideas que ha trasladado María Márquez en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla tras detallar María Jesús Montero el nuevo modelo de financiación, que la 'número dos' de la dirección socialista en Andalucía ha valorado de forma "muy positiva" por lo que supone para la comunidad autónoma, y del que ha subrayado que demuestra que la ministra "ha cumplido" lo que "prometió" al respecto.

En esa línea, la también portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz ha defendido que el modelo de financiación que ha presentado Montero "tiene acento andaluz y se ha diseñado claramente pensando en los intereses de los andaluces", así como ha subrayado que viene a sustituir al modelo que "lleva caducado desde hace 13 años", un periodo de tiempo en el que "ha habido muchos años de gobierno del PP", incluso "con mayoría absoluta", pero en los que dicho partido "fue incapaz de presentar un nuevo modelo de financiación", según ha llamado la atención.

María Márquez ha señalado al respecto que en el PP "cada uno piensa una cosa en cada territorio", y ha afeado a los 'populares' que no han querido "colaborar y trabajar" con el PSOE para acordar un nuevo modelo, de forma que el partido ahora liderado por Alberto Núñez Feijóo se ha dedicado a "confrontar" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

También ha denunciado que el PP andaluz que lidera el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "lleva años confrontando con el Gobierno de España" de Pedro Sánchez y María Jesús Montero, y augurando que "el nuevo modelo de financiación de Andalucía iba a ser una traición para los andaluces".

De hecho, ha criticado que, este mismo jueves, sin haber "leído un papel" todavía, desde el Gobierno del PP-A "se atrevían a decir que María Jesús Montero estaba traicionando los intereses de los andaluces", cuando "nada más lejos de la realidad", y "hoy hemos conocido que Andalucía es la comunidad autónoma más beneficiada" del nuevo modelo.

En esa línea, Márquez ha aseverado que el PP tiene "cero credibilidad a la hora de emitir cualquier tipo de posición respecto a este nuevo modelo de financiación", porque "sin conocerlo ya lo estaban criticando", y ha augurado que los 'populares' "van a seguir criticándolo" tras conocer los detalles.

"MONTERO CUMPLE CON ANDALUCÍA"

Frente a ello, ha reivindicado que el PSOE es "el único partido que defiende los intereses de Andalucía, y lo demuestra en acontecimientos tan importantes como este", al igual que "María Jesús Montero cumple" con esta comunidad que "ha pasado de querer ser 'como la que más' a ser 'la que más'" recibiría, "miles de millones de euros para financiar los servicios públicos" de la región, ha remarcado.

La representante del PSOE-A ha sostenido que Montero "hace más por los andaluces con esta medida que Moreno Bonilla en siete años de Gobierno como presidente de la Junta de Andalucía", y ha remarcado que esta comunidad también resultaba la "más beneficiada" de la propuesta de "quita de la deuda" que trasladó a las comunidades el Ministerio de Hacienda.

QUE MORENO "ACEPTE YA" EL NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN

La vicesecretaria general del PSOE-A ha urgido a Moreno a que "acepte ya" el nuevo modelo de financiación, que asigna a Andalucía "más de lo que pidió", y ha emplazado al PP-A a que "no avergüence a los andaluces anteponiendo no perderle la cara" al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, o "una estrategia del Partido Popular a nivel nacional, y despreciando el dinero que tiene que venir a Andalucía" y que "nos corresponde a los andaluces".

"Renunciar a este dinero es robarnos a los andaluces", ha advertido María Márquez antes de aseverar que "el dinero no es de Moreno Bonilla", sino "de los andaluces", y los "4.850 millones de euros" adicionales que recibiría la comunidad servirían para "blindar los servicios públicos en Andalucía", y permitirían "más colegios, más universidades, más sanidad pública, más contratos para sostener" esos servicios.

Además, ha avisado de que el PSOE-A no va a "consentir bajo ningún concepto lecciones en materia de igualdad" que desde el PP quieren dar "desde el cinismo más absoluto", según ha criticado, y en ese punto ha lanzado una serie de preguntas, como la de si el presidente de la Junta "va a decir que 'no' a que vengan 4.850 millones de euros" a Andalucía "por sectarismo político", y si "va a ser capaz de perjudicarnos a los andaluces por no perderle la cara al PP y a Feijóo".

La representante socialista ha enfatizado que el nuevo modelo de financiación "corrige la infrafinanciación histórica que ha sufrido Andalucía, beneficia" a esta comunidad "como a la que más", y "garantiza la media en la financiación que merecemos los andaluces respecto al conjunto del país", además de que "cumple con el acuerdo del Parlamento de Andalucía de que esta tierra reciba 4.000 millones de euros más", y, de hecho, le asigna hasta 4.850 millones más.

"Si todas las respuestas" a estas preguntas "son positivas", la dirigente del PSOE-A se ha preguntado "por qué el PP ha montado una estrategia de ataque, de confrontación" contra el Gobierno, y ha añadido que ella cree que "hay un trasfondo" para explicar la actitud del PP-A, y es que ella entiende que este modelo de financiación "no le guste a quien quiere seguir privatizando los servicios públicos", porque plantea "aumentar el gasto en los servicios públicos", cuando "es todo lo contrario de lo que viene haciendo el PP durante todos estos años al frente del Gobierno de Andalucía", ha manifestado.

Finalmente, María Márquez ha subrayado que el nuevo modelo, "de aprobarse en el Congreso de los Diputados" a través de una ley, comenzaría a aplicarse "a partir de 2027", año en el que los socialistas andaluces están "convencidos de que habrá una presidenta socialista al frente de la Junta de Andalucía --en referencia a María Jesús Montero, también candidata del PSOE-A a las próximas elecciones andaluzas-- que podrá terminar de materializar lo que hoy ha anunciado desde el Gobierno de España, que es el blindaje de los servicios públicos en Andalucía, la dignidad del pueblo andaluz y la igualdad de todos los andaluces", ha concluido sentenciando.