PSOE-A insta a Moreno a "pedir perdón" y anunciar el "cese fulminante" de Villamandos al inicio del curso universitario

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha emplazado este martes al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), a "pedir perdón" y a anunciar el "cese fulminante" de José Carlos Gómez Villamandos como consejero de Universidad, Investigación e Innovación en el acto de apertura solemne del curso universitario 2025-2026 en Andalucía que preside el jefe del Ejecutivo andaluz en la sede de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla.

En rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla, el portavoz socialista de Presidencia, Mario Jiménez ha aludido a este inicio de curso "en la Andalucía de los 'chiringuitos' universitarios de Moreno Bonilla", según ha señalado, y en esa línea ha acusado al presidente de la Junta de dedicarse desde dicha responsabilidad a "machacar a las universidades públicas andaluzas mientras ponía en marcha cuatro universidades privadas de 'todo a cien'".

De esta manera, el representante del PSOE-A ha criticado que por parte de la Junta se han autorizado "chiringuitos sin la preparación, sin la capacitación técnica, sin los requisitos mínimos que exige la legislación para que se conviertan en universidades, ni desde el punto de vista de la calidad, ni de la investigación, ni de la exigencia a su claustro, ni desde el punto de vista del diseño curricular, ni del seguimiento" que la propia Junta de Andalucía debe llevar a cabo "como garante de que no se produce una discriminación" en la comunidad autónoma ni se pone "una autopista para los que pueden pagar una universidad privada a sus hijos, y un camino de cabra en universidades maltratadas y mal financiadas a las que no se les garantizan los recursos económicos, la sostenibilidad a largo plazo, el salario digno a su profesorado y a su personal investigador", ha agregado.

Mario Jiménez ha acusado a Moreno y al consejero Villamandos de estar llevando a cabo una "estrategia" basada en "destrozar el sistema público universitario para enriquecer a quien está detrás de los 'chiringuitos' universitarios de esta comunidad autónoma", y ha sostenido que se trata de "una operación política con una motivación económica".

De igual modo, el portavoz socialista ha llamado la atención acerca de la reciente decisión "inédita" adoptada por el Consejo de Universidades del Estado, "por unanimidad", para que "se corrija" la "inmensa injusticia" y el "grandísimo error con motivaciones económicas" por el que desde la Junta "se pretendía privar a las universidades de Granada y de Jaén de los títulos de Inteligencia Artificial y Biomedicina para regalárselos a los 'chiringuitos' universitarios".

MORENO "MANCHA" LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

Tras señalar que esa decisión del Consejo de Universidades constituye una "enmienda a la totalidad" y un "planchazo de primer nivel" para Juanma Moreno y su consejero de Universidades, Mario Jiménez ha denunciado que el presidente de la Junta "mancha la universidad pública con su presencia" en el acto de apertura del curso universitario, "porque está en una estrategia de ataque y destrucción del sistema universitario público andaluz", además de que "está despreciando a los rectores de las universidades públicas porque está quitando financiación" a dichas entidades "para hundirlas económicamente".

En esa línea, el representante del PSOE-A ha denunciado que existen "universidades intervenidas en estos momentos" en Andalucía "por su situación económica" y porque el Gobierno del PP-A "ha intentado, en una maniobra política con oscuros intereses económicos, privar a las universidades públicas de títulos con gran proyección de futuro", de forma que desde el Ministerio de Ciencia "se le ha tenido que enmendar la plana para garantizar la igualdad de oportunidades de los estudiantes universitarios andaluces".

Dicho esto, Mario Jiménez ha considerado que Moreno debería aprovechar su asistencia al acto de inicio del curso universitario para, por un lado, "pedir perdón" a la comunidad universitaria andaluza "por la maniobra sucia y artera que ha intentado poner en marcha" para "hurtar" títulos a la pública y "regalárselos a la universidad privada para que los saquen al precio de miles de euros para que puedan ser estudiados".

Y, por otro lado, el parlamentario del PSOE-A ha señalado que "la gran noticia que podría recibir hoy la comunidad universitaria andaluza" es que el presidente de la Junta "cese inmediatamente al consejero de Universidad", al que Mario Jiménez ha acusado de ser "el autor material de ese intento de robo de las oportunidades de futuro de la universidad pública andaluza" que querría cometer el Gobierno del PP-A, y "a quien se le ha enmendado la plana de manera categórica y al cien por cien por parte del Ministerio de Ciencia ante lo que pretendía hacer" con las citadas titulaciones de las universidades de Granada y Jaén, ha resaltado.

El representante del PSOE-A ha concluido enfatizando que José Carlos Gómez Villamandos "no debe seguir de consejero de Universidades, porque cada día trabaja contra las universidades públicas andaluzas y contra la igualdad de oportunidades de los andaluces", porque trabaja "para los 'chiringuitos' universitarios privados que se han puesto en marcha en Andalucía, y en contra del interés del sistema público universitario andaluz", según ha zanjado Mario Jiménez.