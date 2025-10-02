PSOE-A insta a Moreno a pedir "responsabilidades y no sólo disculpas" por la "crisis" del cribado de cáncer de mama

El Grupo Socialista anuncia el registro de una batería de preguntas dirigidas a la Junta en el Parlamento andaluz

SEVILLA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Parlamento andaluz va a registrar una batería de preguntas dirigidas a la Junta sobre la "crisis sanitaria sin precedentes" destapada en torno al programa de detección precoz del cáncer de mama, por la que, además, insta al presidente del Gobierno del PP-A, Juanma Moreno, a "pedir responsabilidades y no sólo disculpas".

Así lo ha reclamado la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, en una atención a medios en el Parlamento andaluz en la que ha subrayado los "testimonios verdaderamente desgarradores" que se han escuchado sobre este asunto, y la "frialdad" e "inhumanidad" con la que, según ha criticado, reaccionó la consejera de Salud, Rocío Hernández, "impropia de alguien que es responsable de la sanidad en Andalucía".

Además, la representante socialista ha saludado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, saliese este pasado miércoles "a pedir disculpas", pero ha apostillado que "no es suficiente" y "hay que pedir responsabilidades", porque "estamos ante una crisis sanitaria sin precedentes".

"Estamos ante el caso de mujeres que se hicieron pruebas para prevenir el cáncer", a quienes "nadie avisó" posteriormente de sus resultados "y que han acabado con cáncer", y "estamos hablando de medio millón de mujeres que tienen hoy un nudo en el estómago porque no saben si la prueba que se hicieron es positiva, es dudosa o es negativa", ha resumido Ángeles Férriz.

La portavoz socialista ha aseverado que "el presidente de la Junta de Andalucía no puede despachar esto sólo pidiendo disculpas", sino que "tiene que pedir responsabilidades", y "todo aquel que esté detrás de este desastre, de esta crisis, tiene que irse inmediatamente del Gobierno".

En esa línea, ha considerado "sorprendente" que la consejera "todavía esté en su cargo", así como "impropio de un presidente" de la Junta "despachar este tema diciendo que son las mujeres las que le tienen que comunicar a él su situación".

Además, ha replicado a Moreno que "ya existe" un buzón al que "las mujeres llevan años mandando sus reclamaciones", y "lo que tiene que explicar" el presidente es "dónde están esas reclamaciones y qué ha hecho" con ellas.

POR UNA "REVISIÓN DE OFICIO" POR PARTE DE LA JUNTA

De igual modo, Férriz ha reivindicado el "decreto de garantía" de tiempos de espera en la sanidad andaluza, y ha exigido a la Junta que "revise de oficio todas las pruebas que se han hecho en los últimos cinco años, y que inmediatamente después se comunique a cada una de las mujeres el resultado" de las mismas, "si es negativo, para dar una buena noticia, y si es positivo o dudoso, para citar inmediatamente a esas mujeres", ha remarcado.

La portavoz socialista ha aseverado que en este asunto se está "jugando con nuestra salud y nuestra vida", y lo que ha sucedido "no son casos aislados" ni "errores puntuales", sino que es "la consecuencia de destrozar la sanidad pública" y de "derivar dinero a la privada sin reforzar la pública", algo que "lleva pasando años" con el Gobierno del PP-A, según ha incidido en denunciar.

Al hilo, ha acusado al Gobierno del PP-A de "tapar las reclamaciones que durante años han llegado" al buzón referido, así como ha criticado que el Grupo Popular haya "vetado" en el Parlamento la creación de una comisión de investigación sobre las listas de espera sanitarias solicitada por el PSOE-A.

"No quieren que sepamos lo que ha pasado con la gestión de las listas de espera en Andalucía, que es la que está detrás de la crisis sanitaria que estamos viviendo", según ha enfatizado Ángeles Férriz, que ha hablado así de una "conspiración del silencio" por parte del PP-A, su bien ha advertido a los 'populares' de que los socialistas "no vamos a parar hasta que se sepa la verdad de lo que ha pasado en esta tierra" en la que "llevamos años engordando a clínicas y hospitales privados" mientras que, paralelamente, las listas de espera "no paran de crecer".

BATERÍA DE PREGUNTAS

Ángeles Férriz ha detallado las preguntas que va a registrar el Grupo Socialista sobre este asunto, y entre las que figuran las de si la Junta "va a revisar de oficio los expedientes de las mujeres que participan" en el referido cribado "para darles tranquilidad y certeza de que su situación no está en un limbo", y si "se van a poner en contacto de manera proactiva con todas estas mujeres para explicarles cuál fue el resultado de su prueba y si necesitan una revisión".

"¿Cuántas andaluzas que han participado en el programa de cáncer de mama están pendientes a día de hoy de informe de radiodiagnóstico?", pregunta también el PSOE-A a la Junta, a la que pide que detalle dichos datos "por provincia y con fecha", así como que aclare cuántas mujeres "han acudido a hacerse la mamografía" y, "si el resultado ha sido positivo, a cuántas se les ha comunicado", así como "a cuántas se ha llamado para hacer una prueba de descarte o de confirmación" si el resultado "ha sido dudoso".

El Grupo Socialista también quiere saber con esta batería de preguntas "cuál es la demora media desde que una mujer que participa en el programa se hace la mamografía y el radiólogo la informa; cuánto tiempo pasa desde que el radiólogo ve la prueba y la mujer recibe una comunicación sobre el resultado", y "cuál es la demora media desde que una mujer que ha sido diagnosticada de cáncer de mama gracias a este programa de cribado recibe tratamiento o es intervenida".

Asimismo, el Grupo Socialista pregunta a la Junta "en qué va a consistir ese circuito preferente que han anunciado ahora", si pasa por "derivar a las mujeres a la privada", y "cuál es la lista de espera general para una mamografía y una ecografía mamaria, o para hacer una biopsia".

"¿Desde cuándo son conscientes en la Junta de Andalucía de los retrasos que hay en el programa de cáncer de mama?", pregunta también el Grupo Socialista, que cuestiona igualmente al Gobierno andaluz si los anteriores consejeros de Salud con Juanma Moreno como presidente --Jesús Aguirre y Catalina García-- "sabían de esta situación", y si desde el Ejecutivo autonómico "pueden garantizar que en otros procesos preventivos no haya los mismos fallos".

"LA CONSPIRACIÓN DEL SILENCIO NO VA A FUNCIONAR"

Tras detallar estas preguntas, Ángeles Férriz ha incidido en aseverar que "la conspiración del silencio no va a funcionar, como no funcionó con los contratos a dedo del SAS --Servicio Andaluz de Salud--, porque detrás de esta crisis sanitaria está la gestión" de Juanma Moreno.

"Todos los andaluces sabemos perfectamente cómo está la sanidad andaluza y también quién es el culpable", ha sentenciado la portavoz socialista antes de concluir enfatizando que "lo que está poniendo en juego el señor Moreno Bonilla es nuestras vidas, y desde luego no se lo vamos a permitir", ha finalizado.