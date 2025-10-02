Vox pide a Moreno que "no frivolice" sobre el cribado de cáncer de mama porque es "la salud de los andaluces"

CÁDIZ 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha calificado de "gravísimo" los fallos ocurridos en el cribado del cáncer de mama y ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "no frivolice" porque es "la salud de los andaluces", así como que "revise los protocolos y a quienes les han adjudicado el análisis y seguimiento del cribado del cáncer de mama".

En declaraciones a los periodistas, Gavira ha recordado que en 2024 en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla "se hicieron 800 operaciones de cáncer de mama", por lo que "el tema es importante".

"La consejera de Salud y el presidente de la Junta frivolizan cuando entran en esta cuestión y nos dicen eso de que van a revisar los protocolos", ha manifestado Gavira, que ha pedido "que revisen los protocolos, que revisen también a quienes les han adjudicado ese análisis y ese seguimiento del cribado del cáncer de mama porque también hay empresas amigas de Moreno".

Además, también ha exigido "que haga el seguimiento al cribado del cáncer de colon" porque "lo que dicen los profesionales es que ahí también hay muchos problemas". En este sentido, ha afirmado que "hay mucho retraso" y "no se están analizando las muestras en los debidos momentos", así como que "están llegando tarde las notificaciones".

El portavoz de Vox ha asegurado que "esto es recordar, no olvidar y, por supuesto, denunciar lo que está sucediendo con los servicios públicos en Andalucía". En este sentido, Gavira ha afirmado que se trata de "poner en el centro a las víctimas, a los andaluces, sin embargo Juanma Moreno lo llama polarizar, pero no es polarizar, es no olvidar a las víctimas de las políticas del PP y del PSOE".

Finalmente, Gavira ha asegurado que en Vox lo seguirán "denunciando cada año y cada vez que haya oportunidad", en cuanto a que "la culpa la tiene el presidente de la Junta, que no cambia las políticas relacionadas con la atención sanitaria que reciben los andaluces".