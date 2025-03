El PSOE-A insta a Moreno a "proteger" los servicios públicos de Andalucía y "anteponerlos a las órdenes de Feijóo"

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Políticas Migratorias y Andaluces en el Exterior, Isabel Ambrosio, ha destacado que "Andalucía necesita un presidente que vele por sus intereses, anteponiéndolos a cualquier cosa, incluso a su propio partido, y no como está haciendo Juanma Moreno, que sumiso, acata las órdenes que Feijoo le dicta desde la calle Génova". Así, ha instado al presidente andaluz a "anteponer la protección de los servicios públicos de Andalucía a los intereses de su propio partido, tal y como le ordena el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con la quita de la deuda".

Según ha destacado Ambrosio en una nota de prensa, lo que ocurrió el pasado 28 de febrero, fue "la mayor traición a Andalucía, algo que no van a olvidar los andaluces a un Moreno Bonilla que sigue a pie juntilla las instrucciones que le da el Partido Popular desde Génova, imponiendo, sin argumentos, sin justificaciones, que hay que rechazar la reducción a la mitad de la deuda que tiene Andalucía".

Ambrosio ha subrayado que se tratan de "19.000 millones de euros para mejorar los servicios públicos de los andaluces y andaluzas y para frenar el desmantelamiento y evitar la privatización de los servicios, tal y como viene haciendo Moreno Bonilla".

En esta línea, la parlamentaria andaluza ha precisado la importancia de estos recursos para "evitar las colas a las puertas de los centros de salud; recortar esa lista de espera, con más de dos millones de andaluces esperando una prueba diagnóstica, una cita con el especialista o entrar en el quirófano; o con los que también se podría evitar que, cada dos horas, muera en Andalucía un dependiente sin que haya recibido su prestación".

De igual modo, se ha referido a "las protestas del sector de la discapacidad; al índice de pobreza infantil en Andalucía, que es más alto que en ninguna otra comunidad; el alto porcentaje de barrios desfavorecidos en Andalucía o a las miles de familias andaluzas que se han tenido que endeudar para que sus hijos tengan una formación profesional en la privada porque no hay plazas en la pública".

Frente a esta situación, Ambrosio ha recordado que Moreno "dice no a mejorar las condiciones económicas y a resolver el problema que nos genera la deuda, a pesar de que Andalucía sea la comunidad más beneficiada con esta propuesta y cuando llevamos años esperando una medida de este tipo para mejorar, precisamente, nuestros servicios públicos".

De esta manera, la política cordobesa ha recriminado a Moreno Bonilla su falta de valentía: "Valiente hubiera sido irse a las colas de los centros de salud, hablar con las personas que están en lista de espera para encontrar un hueco en el especialista o a esos barrios desfavorecidos o con aquellas familias que han perdido a un ser querido dependiente sin que haya recibido la prestación a la que tienen derecho".

ACTO 28 DE FEBRERO

En relación con el acto institucional del 28F, Ambrosio ha señalado que Moreno Bonilla "transformó el día más importante de Andalucía en un mitin pagado por todos los andaluces y andaluzas, plagado de excusas y de mentiras para demostrar lo que ya sabemos: que rechaza la ayuda del Gobierno de España, a través de María Jesús Montero, y que es desleal con su propia tierra, cuando la utiliza de esta manera".

"Moreno nunca ha sido un presidente ni un perfil de político moderado, pero lo que descubrimos el pasado 28 de febrero es que además de no ser moderado es un maleducado y un desleal cuando utiliza, con toda la falta de respeto, un acto institucional para hacer un mitin político", ha denunciado.

Para Ambrosio, Andalucía "no necesita un presidente como este, que deja a un lado los intereses de la mayoría y no se preocupa por el blindaje de los servicios públicos". Se lo dijeron algunos de los homenajeados en el acto del 28 de febrero, ha explicado, "aunque él no lo quisiera escuchar". "Cuide, mime, proteja y refuerce las políticas públicas, en la sanidad, en la educación, en el acceso a la vivienda o en el sistema de dependencia, porque esa defensa de los servicios públicos es la que puede seguir haciendo que Andalucía crezca".

Finalmente, ha insistido en evitar a toda costa lo que viene haciendo el Partido Popular en Andalucía, con Moreno Bonilla al frente "convertir los derechos en un negocio".