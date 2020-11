PSOE, IU y el edil de Iporba que apoya la moción de censura contra la alcaldesa de Baena (Córdoba) piden su dimisión

BAENA (CÓRDOBA), 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces del PSOE, IU e Iporba en el Ayuntamiento de Baena (Córdoba), José Andrés García, Cristina Vidal y Alfonso Rojano, respectivamente, han coincidido este jueves en exigir la dimisión de la alcaldesa del municipio, Cristina Piernagorda (PP), al entender que ha podido cometer un delito de prevaricación en el Pleno, también celebrado este jueves, en el que ha dado por hecho el paso a la condición de edil no adscrito de Rojano, que PSOE, IU y el propio concejal no reconocen.

En este sentido y en rueda de prensa conjunta, el portavoz de Iporba, Alfonso Rojano, ha asegurado que en dicho Pleno, previo al que se celebra a las 12,00 de este mismo día para votar la moción de censura que han presentado PSOE, IU y Rojano contra la alcaldesa, se han "vulnerado" sus "derechos fundamentales", puesto que él sigue "militando" en Iporba y siendo su portavoz en el Consistorio.

Por su parte y tras señalar las "mentiras y montajes" de los que han sido víctimas en las semanas precedentes los ediles de la oposición, el portavoz municipal socialista, José Andrés García, ha opinado que "hoy se ha visto muy claro quien se quiere aferrar a un sillón", en referencia a la alcaldesa, pues "los resultados electorales son los que son" y "ahora mismo está gobernando la segunda fuerza política (PP), lo cual es democrático, pero más democrático aún es que gobierne la primera fuerza política", que es el PSOE.

Argumentan desde el gobierno local de PP y Cs, según ha recordado García, "que no es el momento de un cambio en la Alcaldía, pero en el mes de mayo tienen pactado poner a la penúltima fuerzza política de este municipio (Cs) al mando de la Alcaldía, y eso parece que sí es democrático", pero, a juicio del gobierno local "una mayoría progresista, de izquierdas, que es la que hay en este Pleno, que es la que han votado los ciudadanos, no es democrática".

En este contexto, en el Pleno "han tratado de darnos cuenta de un asunto completamente irregular", la toma de conocimiento del paso a la condición de no adscrito del edil de Iporba Alfonso Rojano, cuando el secretario del Ayuntamiento, "en su informe, decía que no había que dar cuenta de esos asuntos al Pleno, sino que el Pleno tiene que controlar esos asuntos, porque hay mucha jurisprudencia que así lo dice, pero han intentado darnos cuenta sin permitir ese control".

Tanto es así, según ha subrayado García, que "posiblemente hoy la alcaldesa haya podido incurrir en un delito de prevaricación, primero por obviar el informe del secretario", que "hace constar que Alfonso Rojano sigue siendo el portavoz de Iporba", a lo que se suma que Rojano "presenta alegaciones en el Ayuntamiento y la alcaldesa no le contesta y las ignora, como si no se le hubieran presentado alegaciones", pero es que, además, "no se ha dictado por ningún órgano competente ninguna resolución dentro de Iporba" sobre la expulsión del partido de Rojano, que justificaría su paso a no adscrito.

García, quien ha puesto en duda la legalidad del proceso seguido en Iporba para expulsar de sus filas a Rojano, ha anunciado también que las diversas irregularidades que han observado "van a ir al juzgado", siendo lo más grave, para el portavoz socialista, que la alcaldesa ha pretendido "que el Pleno lo avale", pero lo cierto, según ha aclarado, es que "el Pleno no ha votado nada, ni tomado conocimiento de nada, y por lo tanto el señor Rojano sigue siendo concejal de Iporba y su portavoz".

En consecuencia y según ha reclamado el portavoz socialista, con el apoyo de IU y del edil de Iporba Alfonso Rojano, "la alcaldesa tiene que parar esta situación", y "lo que tiene que hacer, por dignidad, en este momento, es presentar su dimisión más inmediata".

Por su parte, la portavoz de IU, Cristina Vidal, ha señalado que el Pleno celebrado evidencia que el gobierno local de PP y Cs y, sobre todo, el otro edil de Iporba, el exalcalde socialista de Baena Luis Moreno, "no saben aceptar las reglas del juego democrático, y están jugando a un juego tan sucio que es propio de una banda organizada o de cualquier mafia de las que vemos en las películas".

Vidal ha añadido que, con ello, intentan "desarticular una moción de censura que es legal y que es legítima, porque al final con con esa moción de censura lo que estamos manifestando es la voluntad" del publo de Baena, ya que PSOE, IU y el edil Alfonso Rojano suman mayoría absoluta de nueve concejales, frente a los ocho que tienen PP, Cs y el otro edil de Iporba, Luis Moreno.

Además, según ha subrayado, en el Pleno celebrado a las 8,30 horas de este jueves se han "vulnerado" todos los "derechos" de los ediles de la oposición "como representantes públicos", pues no se les ha dado la oportunidad de hablar sobre un asunto, el del posible paso a no adscrito del edil Alfonso Rojano, cuya inclusión en el orden del día debía haberse votado previamente, ya que no se trató tampoco en comisión informativa previa, con lo que los grupos de la oposición consideran que el Pleno "es nulo de derecho" y tomarán "las medidas que sean necesarias", por la vía administrativa o judicial, para que no se considere válido.