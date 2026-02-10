PSOE e IU recurren la "censura" del PP para proyectar un documental sobre sanidad pública en la Diputación de Córdoba

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales. - PSOE

CÓRDOBA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de PSOE e IU en la Diputación de Córdoba han presentado un "recurso de reposición contra la denegación del uso", por parte del Gobierno provincial del PP, del Salón de Actos del Palacio de la Merced, sede de la institución provincial, para proyectar el documental 'Salud No Responde' sobre la situación de la sanidad pública en Andalucía, un hecho que han calificado de "censura".

Según ha informado el PSOE en una nota, el portavoz socialista, Esteban Morales, ha afeado que "la resolución del Gobierno provincial es arbitraria, autoritaria y constituye una censura ideológica sin precedentes en nuestra institución". Además, ha subrayado que "no existe motivo legal alguno para denegar esta solicitud", y que los argumentos esgrimidos por la vicepresidenta segunda son "meras excusas para impedir un acto legítimo".

"El recurso presentado evidencia que durante el mes de febrero se han autorizado hasta 14 actos similares en el mismo Salón de Actos, incluyendo jornadas, reuniones, asambleas, conferencias y galas de diversas entidades", ha explicado Morales, que se ha pregutando "¿por qué se autoriza todo tipo de eventos y se censura únicamente un documental sobre sanidad pública?".

"La solicitud, presentada correctamente según el modelo oficial de la Diputación, fue resuelta cuatro días antes del acto previsto y sin dar opción a subsanar ninguna supuesta deficiencia", lo que los grupos califican de "mala fe" por parte del Gobierno provincial.

En este contexto, Morales ha lanzado una pregunta directa al Gobierno provincial: "¿Qué miedo tiene el PP a la emisión de un documental y al debate sobre la situación de la sanidad pública andaluza? ¿Se van a censurar ahora todos los actos que no gusten, molesten o no sean ideológicamente afines al gobierno actual?".

El documental 'Salud No Responde', realizado por la Plataforma de Mareas Blancas, movimiento ciudadano en defensa de la sanidad pública y universal, iba a proyectarse en el marco de una reunión con asociaciones para la defensa de intereses colectivos, actividad expresamente contemplada en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales.

"Esta denegación es contraria a derecho y sentaría un terrible precedente en nuestra institución", ha advertido el portavoz del PSOE, quien ha afirmado que "la Diputación provincial es la casa de todos los ayuntamientos de la provincia de Córdoba y debe estar abierta no solo a actos institucionales, sino también a los culturales y de debate ciudadano".

Así las cosas, los grupos de PSOE e IU han exigido la "estimación del recurso" y han solicitado "que se acuerde la celebración de la reunión y el acto en una nueva fecha a concretar".