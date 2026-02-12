PSOE de Jaén afirma que la Ley Universitaria es "un duro golpe" para la UJA al consolidar su "insuficiencia financiera"

Archivo - El parlamentario andaluz del PSOE de Jaén Jacinto Viedma. - PSOE DE JAÉN - Archivo

JAÉN 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha señalado este jueves que la Ley Universitaria Para Andalucía supone "un duro golpe" para las universidades públicas y, especialmente, "un mazazo" para la UJA, ya que consolida la "insuficiencia financiera" con la que la Junta la "viene castigando" en los últimos años.

Así lo ha indicado en una nota el parlamentario Jacinto Viedma después de que la citada norma fuera aprobada este miércoles por la Cámara autonómica con la mayoría absoluta del PP-A, mientras que los cuatro grupos de la oposición (PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía) votaron en contra.

Para el responsable socialista, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "va a por todas contra la universidad pública" y esta ley "complica claramente el futuro de la educación pública y abre las puertas de par en par a las universidades privadas".

"Es una norma que entorpece el desarrollo de las universidades públicas, que confirma su infrafinanciación, que les resta autonomía y que no garantiza los derechos de trabajadores y estudiantes", ha advertido.

Al hilo, ha apuntado que esta ley "encaja como un guante en la hoja de ruta del PP en Andalucía", que es "el deterioro progresivo de las universidades públicas y la proliferación de las universidades privadas" por toda la comunidad autónoma.

"Con el PP hemos pasado de una universidad privada a cinco en Andalucía. Esta ley viene a consolidar esa tendencia y a que sigan expandiéndose como setas", ha apostillado Viedma.

Ha considerado, además, que "se avecinan tiempos difíciles para la Universidad de Jaén", con "un Moreno Bonilla totalmente volcado en hacerle la vida imposible". "Lleva cuatro años intentando el estrangulamiento financiero de la UJA, el año pasado boicoteó hasta el final la implantación del Grado en Ingeniería Biomédica y ahora aprueba una ley que perjudica claramente el futuro de las universidades públicas. La derecha se ha quitado la careta y no va a parar hasta hundirlas", ha dicho.

Así las cosas, ha asegurado que el PSOE va a defender con todas sus fuerzas tanto a las universidades públicas como específicamente a la UJA, una universidad joven, "emblema de la provincia, motor de igualdad y de desarrollo" y con "un prestigio nacional e internacional que no se merece el maltrato que está recibiendo por parte de la Junta".

"Vamos a defender a la Universidad de Jaén hasta el último aliento, en el Parlamento, en la calle y donde sea necesario", ha concluido el parlamentario socialista.