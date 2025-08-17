El PSOE de Jaén apunta "avances en infraestructuras, inversiones y servicios" en el pacto Jaén Merece Más

JAÉN 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha mantenido una reunión con el grupo político Jaén 'Merece Más' con el objetivo de analizar los avances del acuerdo firmado por el que ambas formaciones gobiernan en la capital.

Según ha informado el PSOE en una nota de prensa, en el encuentro, que sirvió para tratar cada uno de los puntos del acuerdo de gobierno, estuvieron presentes los máximos responsables a nivel provincial de las dos fuerzas políticas, Juan Latorre y Juan Manuel Camacho. Del mismo modo, participaron en la reunión, el alcalde de Jaén, Julio Millán, el secretario de Política Municipal de la dirección federal, Juan Francisco Serrano, el secretario de Organización provincial Víctor Torres y los concejales África Colomo y José Manuel Higueras. Por parte de Jaén Merece Más, los concejales María Espejo, José María Cano, el concejal baezano Bartolomé Cruz y los dirigentes José María Mesbailer y Manuel Barrionuevo.

El PSOE de Jaén ha garantizado "nuevos avances en infraestructuras, inversiones y servicios públicos" y se ha comprometido a la celebración de una nueva reunión en septiembre con el Ministerio de Hacienda "ante la situación económica que lleva atravesando el consistorio jiennense desde hace más de una década".

Los socialistas han apuntado que desde el Ministerio "ya se han cumplido acuerdos, como la implementación de 47 millones adicionales de la PIE al Ayuntamiento de Jaén, así como un paquete de medidas de flexibilidad financiera a diez años aprobado el 21/04/25 por la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Cdgae) del que por extensión se benefician 85 Ayuntamientos de toda España, en lo que a nivel nacional viene a conocerse como 'efecto Jaén'.

El PSOE de Jaén ha confirmado que "se va a avanzar en la construcción de la comisaría de Policía Nacional en Jaén, la cesión del solar para hacer un parque detrás del Museo Íbero, la viabilidad de afrontar desde el Ministerio de Deportes mejoras en las instalaciones deportivas de Jaén o la construcción del Archivo Histórico Provincial".

En este sentido, los socialistas han reafirmado "los grandes avances que van a suponer la inversión extraordinaria de más de 200 millones de euros para las infraestructuras hidráulicas de la provincia o el Cetedex, la gran apuesta del gobierno de España que está permitiendo la instalación de grandes empresas del sector de la defensa, como SAPA o Escribano".

En el caso de la integración ferroviaria, el Gobierno está trabajando "en las propuestas que se han presentado para la mejora del proyecto, que consistirían en ampliar las pasarelas peatonales junto a la construcción de la nueva estación intermodal en Renfe".

Con respecto al gobierno de la capital, el grupo municipal "va a mantener una nueva reunión extraordinaria antes de que finalice el mes de agosto para seguir avanzando en las distintas políticas puestas en marcha a nivel municipal", han concluido.