PSOE Jaén apunta que justicia admite denuncia contra Ayuntamiento de Siles por "regalar" la Residencia de Tiempo Libre

El candidato número 1 al Parlamento andaluz, Francisco Reyes, junto al portavoz socialista, Javier Aguirre. - PSOE DE JAÉN

SILES (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

La Sección de lo Contencioso del Tribunal de Instancia de Jaén ha admitido a trámite el recurso de PSOE de Jaén contra el Ayuntamiento de Siles por "regalar" la Residencia de Tiempo Libre a la Junta de Andalucía para que "ésta la venda y hagan negocio una vez más en el sector privado".

Según ha afirmado la formación en una nota, el PSOE "muestra su satisfacción" y confía en que la Justicia "pueda poner las cosas en su sitio y permitir la recuperación de este patrimonio público municipal que el PP y su alcalde están intentando dilapidar".

Por su parte, el candidato número 1 al Parlamento andaluz, Francisco Reyes, ha denunciado que éste es "un ejemplo claro de lo que hace el Gobierno de Moreno, deteriorar servicios públicos, cerrarlos, abandonar el patrimonio, destruir empleo y dejar a su suerte a un territorio como éste".

En esta línea, ha precisado que la Residencia de Tiempo Libre daba empleo a 22 trabajadores, y que ofrecía "un espacio para el ocio y tiempo libre, para disfrutar del Parque de Cazorla, Segura y Las Villas".

"Tras la gestión de Moreno, lo que tenemos es situación de abandono, pérdida del patrimonio y destrucción de lo público para dárselo a lo privado y ganar dinero", ha criticado, al tiempo que ha sostenido que "hasta el momento nadie se ha presentado a la subasta de la Junta para licitar este espacio", un enclave "que ha perdido el Ayuntamiento de Siles por culpa de la desidia y el poco compromiso de su alcalde".

Asimismo, Reyes ha señalado que Javier Bermúdez es actualmente el presidente del Parque Natural y que, sin embargo, con anterioridad planteaba que Siles "abandonara este parque". "Hoy es el presidente del Parque y el principal responsable de que Siles pierda este patrimonio", ha afeado.

Por su parte, el portavoz socialista, Aguirre, ha recriminado "la nefasta gestión de la Junta y del alcalde de Siles" en lo que supone "un ejemplo de la privatización de los servicios públicos". Al hilo, ha apuntado que esta Residencia era utilizada por familias con menos recursos, para que pudieran tener un momento de descanso a precios razonables. Una iniciativa que "se puso en marcha con gobiernos socialistas en el Ayuntamiento y la Junta".

"Esto es lo que hacen Moreno y el alcalde de Siles. Deterioro de un servicio público y un cierre que afecta directamente a 22 familias de nuestro pueblo, más los puestos de trabajo indirectos que también se destruyen", ha lamentado.