PSOE de Jaén constituye su Comité Electoral Provincial para preparar las autonómicas y "desalojar a Moreno de la Junta"

JAÉN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha constituido su Comité Electoral Provincial para preparar las próximas elecciones autonómicas con el objetivo de "movilizar a la ciudadanía para desalojar a Juanma Moreno de la Presidencia de la Junta de Andalucía".

"Se ha convertido en el presidente más dañino de la historia de Andalucía", ha afirmado este martes el secretario general del partido, Juan Latorre, en la reunión del citado órgano.

En este sentido, ha puesto de relieve que en los próximos comicios autonómicos la ciudadanía tendrá la oportunidad de "poner en pie en pared y decirle al PP que ya está bien de destruir servicios públicos", como la sanidad, la educación o la Ley de Dependencia.

A su juicio, "no hay que resignarse ante esta Junta de derechas" y el PSOE va a presentar "una gran alternativa de gobierno" en Andalucía. "Somos el PSOE, un partido serio, con un proyecto político definido, en defensa de los servicios públicos de Andalucía y con una líder indiscutible, María Jesús Montero, que será la próxima presidenta de la Junta", ha destacado.

Latorre ha hecho hincapié en que el "daño" que el PP le está haciendo a Andalucía "no es que lo diga el PSOE", sino "un clamor popular". Y ello, porque Moreno "está vaciando los hospitales de especialistas, cerrando quirófanos, cerrando centros de salud como el de Cazorla o vaciando hospitales comarcales de referencia como el de Andújar".

En materia educativa, "ha cerrado colegios, sigue suprimiendo aulas en los centros, ha subido el precio del comedor escolar y ha iniciado este curso de manera caótica con más de 500 alumnos en la provincia que se han quedado sin transporte escolar" para llegar a sus centros de referencia.

También se ha referido a la actitud del Ejecutivo autonómico con la Universidad de Jaén, a la que trata de "asfixiar económica y académicamente", además de "dejar tirados a los alumnos del Grado de Ingeniería Biomédica".

El dirigente socialista ha añadido que Moreno es un presidente "también nefasto" en la gestión de la Ley de Dependencia, con familias a las que no se resuelve su situación, "con expedientes que llevan muchísimo tiempo en los cajones de la Junta y que no tienen el servicio que les corresponde".