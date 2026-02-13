El PSOE de Jaén defiende la gestión del Ayuntamiento ante el temporal y lamenta que el PP "no esté a la altura"

Imagen de archivo de un policía Local vigilando la crecida del río Guadalbullón a su paso por Puente Tablas. - C.G. - Europa Press

JAÉN 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha defendido la gestión del Ayuntamiento ante los temporales de las últimas semanas y ha lamentado que el PP municipal "no esté a la altura política del resto de Andalucía" ante esta situación, con su "actitud desleal.

"En tres días ha pasado del apoyo fingido y de boquilla a Julio Millán ante los efectos de los temporales en la ciudad a mostrar su poca catadura moral aprovechándose de la crítica situación que ha sufrido Jaén para atacarle", ha afirmado este viernes en una nota el portavoz socialista, José Manuel Higueras, después de que los 'populares' hayan pedido una "gestión real y efectiva" para ayudar a los afectados en los Puentes.

En este sentido, ha considerado que el PP en Jaén "no ha dado ejemplo con su actitud ante un tremendo tren de borrascas" que ha azotado la comunidad, como se "visto hacer a la oposición en todas las ciudades andaluzas afectadas por el temporal".

Ha subrayado, además, que Jaén aún sigue en alerta y "ellos se han ido a chapotear en el barro de la demagogia con una situación muy tremenda". "El colmo es que, de decir un lunes que brindaban su apoyo al equipo de gobierno (PSOE-JM+), apoyo que se ha traducido en nada, han pasado el viernes a criticar y hacerse fotos aprovechando una desgracia", ha incidido.

Higueras ha puesto como ejemplo que en el Parlamento Andaluz, la portavoz socialista María Márquez, brindó el apoyo, trabajo y complicidad del PSOE-A al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para no hacer enfrentamiento en esta situación.

"En Jaén, hemos visto cómo el portavoz de la oposición, Agustín González Romo, ha desmerecido el ejemplo que PP y PSOE están dando en Andalucía en las instituciones y en muchos pueblos y se ha tirado a criticar cuando aún estamos gestionando la emergencia, ni siquiera se ha podido comenzar la reconstrucción", ha afeado.

Ha señalado, además, que el equipo de gobierno ha hecho una "muy buena gestión" de la crisis de los temporales que los vecinos y la ciudadanía ha reconocido, "y que ha evitado desgracias personales". "Ha sido una buena gestión previa, limpiando los cauces de los Puentes que el PP no quiso hacer y avisando a la población con antelación y durante esta borrasca con un dispositivo en el que ha participado mucha gente que merece un respeto del PP", ha apostillado el concejal.

También ha precisado que el PSOE ha sido el primer partido que ha puesto sobre la mesa de la Junta que se aprobara un decreto de emergencia para ayudas, por lo que los socialistas están demostrando que saben "estar al lado de la gente ante las adversidades".

"La ciudad de Jaén ha afrontado 100 incidencias diarias por el viento y la lluvia en los últimos 15 días, pasando de la borrasca Jospeh a Kristin, Leonardo, Marta, Neils y ahora Oriana, con importantes daños en los equipamientos públicos. Aun bajo el temporal estamos reparando y retirando restos, cuando todas las administraciones ayuden y el temporal pase entonces es cuando afrontaremos la siguiente fase", ha asegurado.

Finalmente, "ahora que toca reconstruir la ciudad", ha invitado al PP a que se sume a los 14 concejales de gobierno local para que su partido en la Junta "ayude con inversiones". "Más allá de venir de tapadillo a hacerse fotos en Los Puentes como hemos visto a algunos consejeros, que dinero trajeron poco pero fotos se han llevado muchas", ha concluido Higueras.