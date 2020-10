El PSOE de Jaén denuncia que la Junta "amenaza" a alcaldes al pedir que comuniquen sus medidas anticovid "en 24 horas"

JAÉN, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha denunciado este lunes que "la Junta de Andalucía está amenazando a los alcaldes de los municipios con mayor tasa de contagios" de covid-19 en la provincia al pedir que en un plazo de 24 horas le comuniquen las medidas que están aplicando en sus pueblos y los resultados de las mismas.

Así lo ha indicado en rueda de prensa la coordinadora del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, quien ha explicado que la delegada territorial de Salud, Trinidad Rus, les ha enviado una carta en la que "tiene el descaro" de darles un "ultimátum", mientras el Ejecutivo andaluz "elude su responsabilidad".

"Yo no he visto otra cosa igual. Lo de la Junta no tiene nombre. Es una desvergüenza política de primera magnitud. Es bochornoso", ha asegurado tras apuntar que en la misiva advierte "de que, si no lo hacen, podrían incurrir en una falta grave" que puede conllevar hasta responsabilidad penales.

Al respecto, ha subrayado que el Gobierno autonómico no puede realizar esta petición porque es precisamente "la administración competente, la que está al mando y la que debe liderar la lucha contra una pandemia, como establecen con claridad el Estatuto de Autonomía y la Ley de Salud de Andalucía".

"¿Cómo va a aplicar un alcalde medidas que competen a la Junta, cómo se atreve la delegada a exigirle medidas a los alcaldes cuando éstas son responsabilidad de la Junta. ¿No le ha dado fatiga enviar esta carta? ¿No le da reparo? ¿Es que no hay vergüenza política en esta Junta?", ha preguntado.

Ha reprochado, además, que la Junta exija información cuando lleva siete meses en los que "no está dando a los alcaldes información completa, concreta y real sobre los contagios". Al hilo, ha incidido en cuestionar "qué medidas quiere que apliquen cuando ni siquiera le están facilitando datos sobre la situación epidemiológica en sus pueblos" y "se están teniendo que buscar la vida para saber lo que está ocurriendo" en ellos.

De hecho, según ha lamentado Férriz, esta carta ha sido "la primera comunicación oficial de esta delegada con los ayuntamientos", lo que muestra "el nivel y la catadura moral". Ha añadido que hay que tener "muy poca humanidad para intentar descargar la responsabilidad sobre los alcaldes y amenazarles", cuando llevan siete meses "batallando en primera línea, con un trabajo ejemplar, poniendo en riesgo su salud y la de sus familias, dejándose la piel y dando la cara en la calle todos los días con sus vecinos".

"Que una delegada se atreva a amenazarles con ese tono ofensivo y humillante es para que alguien tome cartas en el asunto. Es para que se vaya o para que la cesen. Pero como no va a ocurrir, le exigimos a la Junta que una rectificación en toda regla, que retire esa carta, que pida disculpas a los alcaldes y que haga lo que tiene que hacer: sentarse con ellos, poner medidas y recursos encima de la mesa, reforzar los centros de salud y trabajar con lealtad, que es lo que está haciendo alcaldes y alcaldesas", ha dicho.

DEJACIÓN DE FUNCIONES

La dirigente socialista Férriz ha subrayado, por otro lado, que "la dejación de funciones" de la Junta frente a la pandemia "empieza a ser ya alarmante" y ha aludido a la "crítica situación" de la provincia de Jaén, con datos "muy negativos" de contagios y una veintena de municipios por encima de la tasa de 500.

En este sentido, ha indicado que, aunque alcaldes han avisado desde hace semanas, el Gobierno andaluz "ha hecho oídos sordos y sólo ha respondido con desprecio y ninguneo". Al respecto, ha preguntado "dónde están las delegadas de Salud y de la Junta en Jaén" y "si saben la responsabilidad que ocupan".

Para la parlamentaria del PSOE jiennense, el "agujero negro" de la gestión de esta pandemia en Andalucía está en la sanidad pública. Como ejemplo, ha hablado de centros de salud "colapsados", "Salud No Responde" y "colas vergonzosas en las puertas de los centros" para "esperar con desesperación durante horas y que les acaben dando una cita telefónica".

"Entendemos la indignación de la gente y comprendemos la impotencia de esos enfermos crónicos que están teniendo serias dificultades para seguir con sus revisiones. Lo que está pasando es una auténtica vergüenza. Por un lado, hay una pandemia letal y, por otro lado, hay una gestión absolutamente incompetente de PP y Ciudadanos", ha aseverado.

DESMANTELAMIENTO PLANEADO

En su opinión, el "desmantelamiento" de la sanidad en la provincia se había iniciado meses atrás, con déficit de profesionales, el "recorte" de personal y servicios en los centros de salud o "la pérdida de inversiones programadas", a lo que ha sumado seis dimisiones de altos cargos en la sanidad pública en apenas un año. "La hoja de ruta está clara: hay un desmantelamiento planeado de la sanidad pública y algunos no han querido ser cómplices", ha apostillado.

Al respecto, Férriz ha planteado "dónde están el PP y todas esas plataformas que hasta hace dos años defendían la sanidad pública y ahora llevan 20 meses de silencio", porque ahora que "hay una demolición total del sistema público en mitad de una pandemia, no se les ve por ningún sitio".

Y es que, según ha comentado, la sanidad pública "está en las peores manos posibles en el peor momento posible", como también "dicen los usuarios" y "todos esos profesionales que sufren la falta de personal, de recursos y de organización". Están padeciendo, además, "situaciones de violencia" que ha condenado "rotundamente": "Es intolerable que tengan que enfrentarse a agresiones, insultos y amenazas. Y es intolerable que la Junta no ponga recursos y refuerzos para afrontar esta situación", ha manifestado.

MANO TENDIDA Y FIRMEZA

En todo caso, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PSOE de Jaén

ha hecho hincapié en que su partido "mantiene la mano tendida para el diálogo y la colaboración leal, porque "está en juego la salud de las personas" y esto es "lo más importante".

"Nuestra principal preocupación es la salud de nuestros vecinos y vecinas y ahí no tenemos nada que negociar. Tenemos voluntad de cooperación, pero también seremos firmes en el control de una gestión que está siendo manifiestamente mejorable por parte de la Junta", ha concluido.