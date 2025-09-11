El PSOE de Jaén denuncia "otro caótico inicio de curso" en la provincia en materia de transporte escolar

JAÉN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha denunciado que la Junta de Andalucía ha vuelto a condenar a la provincia "a otro caótico inicio de curso" en materia de transporte escolar, "con familias que se han quedado tiradas en estos primeros días y la amenaza de más de 500 estudiantes se queden sin autobús a partir de la semana que viene".

Así lo ha indicado este jueves en una nota la parlamentaria autonómica Mercedes Gámez, para la que "la gestión de Juanma Moreno en este tema, como en tantos otros, vuelve a ser un completo y absoluto desastre".

Según ha explicado, los problemas con el transporte escolar se han hecho notar en la capital jiennense, concretamente en el Colegio Alfredo Cazabán, que se ha quedado sin la ruta de Puente Nuevo III.

"Ni ayer, ni hoy ha habido autobús. Por lo que las propias familias se han tenido que buscar la vida por la falta de planificación y la incapacidad que tiene la Junta de anticiparse a los problemas", ha afeado.

Gámez ha apuntado que lo mismo ocurrió en Cárcheles, sin transporte de Primaria a Carchelejo, o en Cortijos Nuevos, de cuya ruta se ha excluido a la aldea de Catena Alto, por lo que las familias afectadas deben "apañarse como pueden". A su juicio, "da la impresión de que Juanma Moreno trabaja para complicar las cosas a las familias y para hacer la vida imposible a la gente".

A estos capítulos ha sumado "la incertidumbre de que no haya transporte la semana que viene para más de 500 estudiantes de Secundaria" y la "amenaza de que las cosas se compliquen incluso más a partir de noviembre".

Gámez ha considerado "increíble" que a la Junta "le pase lo mismo año tras año" y le ha recordado que los cursos escolares "comienzan siempre en septiembre", por lo que "no se entiende que todos los cursos haya los mismos problemas".

"Se entiende, claro está, por la absoluta falta de trabajo y la total improvisación que caracteriza la gestión del PP al frente del Gobierno andaluz", ha apostillado la parlamentaria socialista.

MANCHA REAL

Por otro lado, aunque también en materia de educación, desde el PSOE se ha criticado que la Delegación de Desarrollo Educativo ha suprimido una de las dos líneas de Infantil de tres años del CEIP San José de Calasanz, de Mancha Real. "

Una decisión "excusada en la falta de alumnos cuando en otros centros existe déficit de plazas", según ha informado en una nota el secretario general de la agrupación local, Blas Torres. Además, en este mismo centro, el curso de quinto de Primaria tiene 54 alumnos matriculados y, en vez de establecer tres líneas, se ha apostado por el desdoblamiento, con clases de 27 alumnos.

En este sentido, ha señalado que, "en vez de aprovechar la oportunidad para bajar la ratio y mejorar la calidad de la enseñanza, la Junta opta nuevamente por hacinar al alumnado en las aulas".

"La Junta de Andalucía lo único que hace es eliminar líneas, destruir la educación pública y no hacer el intento de buscar otras soluciones". "Con clases saturadas en este mismo centro, lo único que hacen es mirar para otro lado", ha afirmado.

Torres ha indicado que desde el AMPA del CEIP San José de Calasanz se está llevando a cabo una recogida de firmas, además de haber presentado un escrito solicitando que se reconsidere esta medida cometida por la Junta de Andalucía.

"Desde el PSOE vamos a apoyar las reivindicaciones de las familias y vamos a luchar junto a ellas para intentar revertir esta situación", ha asegurado, no sin pedir al Ayuntamiento "que mueva ficha y no se quede en silencio".